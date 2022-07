Dans le contexte de la visite papale, le ministère des Transports annonce la fermeture du boulevard Sainte-Anne (route 138) entre Boischatel et Beaupré, de 3h à 15h, le 28 juillet.

La route 138 sera fermée dans les deux directions entre la côte de l'Église, à Boischatel, et la rue des Montagnards, à Beaupré.

Des panneaux seront déployés à certains endroits pour informer adéquatement les automobilistes.

Plusieurs détours à prévoir

Les usagers de véhicules légers devront emprunter le détour via la rue des Montagnards, la côte Sainte-Anne, l'avenue Royale, le boulevard des Chutes et l'autoroute Félix-Leclerc (A-40) ou le détour via l'avenue Royale, la côte Sainte-Anne et la rue des Montagnards.

Les usagers de véhicules lourds et récréatifs ainsi que les autobus et minibus devront contourner via les routes 175 et 172.

Pour ceux qui prévoyaient emprunter la route 138, ils devront ajouter une centaine de kilomètres à leur trajet et payer plus d'essence.





Fermeture de la R-138 de Boischatel à Beaupré le 28 juillet. | Crédits photo: Ministère des Transports du Québec

Les véhicules hors-norme devront vérifier auprès du ministère des Transports s'ils pourront se déplacer pendant la période de restriction.

Il y aura d'autres entraves de courte durée, incluant des fermetures ponctuelles de routes et de bretelles dans la région de Québec, lors du passage du convoi du pape, entre les 27 et 29 juillet. Par mesure de sécurité, ces entraves seront précisées prochainement.

Le Ministère prévient que la circulation sera d'autant plus affectée sur les routes de Québec et du Saguenay-Lac-Saint-Jean, principalement pendant la journée du 28 juillet.

Prévoyez vos déplacements!

