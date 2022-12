Yannick Gagnon a créé un comité jeunesse pour impliquer les jeunes dans la vie politique.

Le député de Jonquière est présentement à la recherche de participants entre 16 à 25 ans. Le but étant qu'il reste au fait des enjeux qui touchent et préoccupent les jeunes.

«Présentement, c'est une période très stimulante dans la communauté. Que ce soit l'environnement, le travail, la loi sur la langue française, tout est en train de changer. Je crois que je me dois de rester proche des jeunes, c'est quelque chose qui m'a toujours alimenté.» -Yannick Gagnon, député de Jonquière

Plusieurs étudiants trouvent cette initiative particulièrement innovatrice puisqu'aucune structure précise n'existe pour les jeunes en politique.

«Étant une activée non-partisane, on n’exclue pas le fait de voir des figures politiques qui viennent d'autres partis. Le but est que chaque personne qui veut participer, qui veut s'impliquer et qui veut parler de ces opinions politiques le pourra.» -Félix Lavoie, le responsable du comité jeunesse à Jonquière.

Avec les informations de Marc-Antoine Mailloux.