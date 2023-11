10 artistes intronisés au Temple de la renommée du rock en 2023

Kate Bush, Sheryl Crow, Missy Elliott, George Michael, Willie Nelson, Rage Against the Machine et The Spinners ont été intronisés le week-end dernier au prestigieux Temple de la renommée du rock (Rock & Roll Hall of Fame) lors d’une cérémonie qui se tenait au Barclays Center de Brooklyn, à New York.

« L'incroyable groupe d'intronisés de cette année reflète la diversité des artistes et des sons qui définissent le rock & roll. Nous sommes honorés que la cérémonie d'intronisation coïncide avec deux jalons dans la culture musicale : le 90e anniversaire de Willie Nelson et le 50e anniversaire de la naissance du hip hop », a déclaré John Sykes, président de la Rock & Roll Hall of Fame Foundation.

Chaka Khan, Al Kooper (Blood, Sweat and Tears), Bernie Taupin (le parolier et fidèle collaborateur d’Elton John), DJ Kool Herc, Link Wray et Don Cornelius ont également été intronisés dans différentes catégories cette année.

En 2022, Lionel Richie, Eminem, Duran Duran, Eurythmics, Carly Simon, Dolly Parton, Pat Benatar et Neil Giraldo avaient fait leur entrée au Rock & Roll Hall of Fame.

Rappelons que, pour être intronisés au Temple de la renommée du rock, les artistes doivent avoir lancé leur premier enregistrement commercial (single ou album) il y a au moins 25 ans. Les lauréats de la 38e édition de ce gala annuel ont été choisis par plus de 1100 artistes, historiens et membres de l'industrie musicale.

