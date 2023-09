10 chansons parfaites pour la fête du Travail

Ça y est! Le moment tant redouté est arrivé : le week-end de la fête du Travail qui sonne pour plusieurs d’entre nous la fin de l’été… même si cette saison ne se termine officiellement que le 23 septembre!

Depuis quelques jours déjà, les plus jeunes ont repris le chemin de l’école, tandis que la vie de leurs parents a recommencé à avoir un semblant de normalité.

Question de célébrer comme il se doit le dernier week-end de l’été (ou le premier de l’automne pour certains!), voici 10 chansons de TOUS les styles qui ont, dans leur titre ou leurs paroles, les mots « travail », « job » et « work »!

Bonne écoute… et bon long week-end de la fête du Travail!

Les Colocs - Bon Yeu (donne-moi une job)

Donna Summer - She Works Hard For The Money

Luis Clavis – Job

Mick Jagger – Let’s Work

Zachary Richard - Travailler c'est trop dur

John Lennon - Working Class Hero

Michael Jackson - Workin' Day And Night

Michel Pagliaro - Travailler

Loverboy - Working For The Week-End

Dolly Parton – 9 To 5

En prime, on ne pouvait s’empêcher de vous offrir un des plus gros hits d’un groupe qui a poussé l’audace jusqu’à intégrer le mot « work « dans son titre : Men At Work!