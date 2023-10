10 chansons qui parlent de bouffe... pour se mettre en appétit!

C’est aujourd’hui, le 16 octobre, qu’est célébrée la Journée mondiale de l’alimentation. Créée en 1979 par l’Organisation des Nations Unies (ONU), cette initiative est soulignée chaque année dans plus de 150 pays, dans le but de sensibiliser le public à l’insécurité alimentaire mondiale.

Avec l’inflation et la hausse fulgurante du prix des aliments qu’on a connue récemment, avouons que cette journée prend tout son sens cette année…

Mais, dans un sens plus large, la Journée mondiale de l’alimentation pourrait aussi être dédiée à tous les gourmands, gourmets… et tous ceux et celles qui cherchent simplement des idées pour le souper!

Afin de souligner cette journée bien spéciale, voici 10 chansons qui vous mettront sans doute l’eau à la bouche!

Cake by the Ocean - DNCE (2015)

J’ai mangé trop de patates frites - Bleu Jeans Bleu (2019)

American Pie - Madonna (2000)

The Ketchup Song - Las Ketchup (2002)

Pièce de viande - Les Trois Accords (2006)

Breakfast in America - Supertramp (1979)

Lady Marmalade - Christina Aguilera, P!nk, Lil' Kim et Mýa (2001)

Moules frites - Stromae (2013)

S.P.A.L.A - FouKi feat. Vendou (2019)

Les cornichons - Nino Ferrer (1966)

10 autres titres en vrac :

Phrases fromagées - Bleu Jeans Bleu (2019)

Basilic - Qualité Motel (2018)

Les bonbons - Jacques Brel (1963)

Sauce pois - Alaclair Ensemble (2016)

La banane - Philippe Katerine (2010)

Honey, Honey – ABBA (1974)

Banana Pancakes - Jack Johnson (2005)

Moi j’mange - Angèle Arsenault (1977)

Chop Suey! - System of a Down (2001)

Green Onions - Booker T. and the M.G.'s (1962)

Tout ça sans oublier toutes les chansons du regretté Meat Loaf!

