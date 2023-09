10 classiques pour la Journée mondiale du one-hit wonder

C’est ce lundi 25 septembre qu’est officiellement célébrée la Journée mondiale du « one-hit wonder »! Afin de souligner l’événement, voici 10 classiques qui ont marqué l’histoire de la musique…. contrairement aux artistes qui les interprètent!

Tom Cochrane - Life Is A Highway

Écrit dans les années 80, ce grand numéro 1 s’appelait à l’origine LOVE Is A Highway. C’est après un voyage humanitaire en Afrique, dix ans plus tard, que le chanteur canadien décide finalement de l’enregistrer sous le titre de LIFE Is A Highway. Une attente qui en a fallu la peine puisque cette chanson est devenue le seul et unique classique de Tom Cochrane!

Tal Bachman - She's So High

Lancée en avril 1999, She’s So High de Tal Bachman raconte comment le chanteur canadien a essayé de convaincre la fille la plus sexy de son école de sortir avec son demi-frère! On ignore comment cette histoire s’est terminée mais ce qu’on sait, c’est que le fils du fondateur des Guess Who et de BTO est vite retombé dans l’oubli…

Hoobastank - The Reason

Sortie en 2004, The Reason d’Hoobastank a été finaliste un an plus tard aux Grammy Awards, dans la catégorie Chanson de l’année… avant de mordre la poussière! À défaut de gagner un trophée, le groupe américain a drôlement pris sa revanche en réussissant à la perfection un vol de pierre précieuse dans le clip de la chanson!

Soul Asylum - Runaway Train

Gagnante du Grammy Award de la chanson rock de l'année en 1994, Runaway Train a attiré l’attention grâce à son vidéoclip où apparaissaient plusieurs enfants et adolescents disparus. Les membres de Soul Asylum auraient toutefois dû être plus vigilants car ce sont eux qui ont fini par disparaître du paysage musical…

The Calling - Wherever You Will Go

Premier et seul succès de la formation américaine The Calling, Wherever You Will Go a été écrit pour rendre hommage à un couple que la mort a séparé après 50 ans de mariage. Une histoire touchante qui n’a visiblement pas inspiré le groupe qui s’est par la suite entredéchiré pour une obscure histoire de redevances…

Everlast - What It's Like

Un homme qui vit dans la rue, une jeune fille qui se fait avorter et un trafiquant de drogue qui essaie de subvenir aux besoins de sa famille. Voilà les trois histoires qui s’entremêlent dans le premier et dernier succès solo du rappeur américain Everlast. Hélas, on ne connaîtra jamais le dénouement de cette histoire un peu confuse…

Cutting Crew - I Just Died In Your Arms

Grand numéro 1 en 1986, I Just Died in Your Arms de Cutting Crew a été en partie créé… après un orgasme! Membre de la formation britannique, Nick Van Eede a en effet trouvé le titre de la chanson alors qu’il se trouvait au lit avec sa blonde. Parlant de plaisir, avouez que celle-ci est toujours aussi « jouissive » à écouter!

Jimmy Eat World - The Middle

Cette chanson a été composée en 2001, alors que le groupe américain venait de se faire larguer par sa maison de disques. Sans le sous, les membres de Jimmy Eat World ont réussi à autoproduire un album de la dernière chance, puis à se hisser au top des palmarès avec The Middle. Malheureusement, la formation est rapidement retombée dans l’oubli, contrairement à son seul et unique succès qui, lui, est devenu un classique du rock!

Survivor - Eye Of the Tiger

Du rock, de la boxe… et un tigre! Extrait du film Rocky 3 de Sylvester Stallone, ce classique légendaire a été lancé en 1982. Après être demeuré au numéro 1 pendant six semaines, Eye of the Tiger a mérité un Grammy, en plus de devenir la chanson d’entraînement préférée du célèbre lutteur Hulk Hogan!

Good Charlotte - I Just Wanna Live

Extrait du troisième album de la formation du Maryland, ce classique de 2004 aura été la seule chanson de Good Charlotte à faire sa place dans le top 10 aux États-Unis. Les moyens pour y arriver ont toutefois provoqué un scandale quand on a découvert que la maison de disques du groupe payait les stations de radio américaines pour diffuser I Just Wanna Live!