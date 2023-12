20 grands disparus de 2023 dans le monde de la musique

Chacun et chacune à leur façon, ils ont marqué l’histoire de la musique et on se rappellera longtemps de leurs chansons, souvent devenues des classiques. Malheureusement, ils nous ont quittés au cours de la dernière année.

Voici un rappel de ces légendes décédées en 2023.

Karl Tremblay des Cowboys Fringants (le 15 novembre à l’âge de 47 ans)

Tina Turner (le 24 mai à l’âge de 83 ans)

Sinéad O'Connor (le 26 juillet à l’âge de 56 ans)

Tony Bennett (le 21 juillet à l’âge de 96 ans)

Steve Harwell de Smash Mouth (le 4 septembre à l’âge de 56 ans)

Martin Stevens (le 5 juillet à l’âge de 69 ans)

Gordon Lightfoot (le 1er mai à l’âge de 84 ans)

Jane Birkin (le 16 juillet à l’âge de 76 ans)

Claude Barzotti (le 24 juin à l’âge de 69 ans)

Lisa Marie Presley (le 12 janvier à l’âge de 54 ans)

Roger Whittaker (le 13 septembre à l’âge de 87 ans)

Jeff Beck (le 10 janvier à l’âge de 78 ans)

Robbie et Tim Bachman de BTO (le 12 janvier à 69 ans et le 28 avril à 71 ans)

David Crosby des Byrds et de Crosby, Stills, Nash & Young (le 19 janvier à 81 ans)

Myles Goodwyn d’April Wine (le 3 décembre à l’âge de 75 ans)

Fred White d'Earth, Wind & Fire (le 1er janvier à l’âge de 67 ans)

Gary Rossington de Lynyrd Skynyrd (le 5 mars à l’âge de 71 ans)

Paul Cattermole de S Club 7 (le 6 avril à l’âge de 46 ans)

Mark Sheehan de The Script (le 14 avril à l’âge de 46 ans)

Harry Belafonte (le 25 avril à l’âge de 96 ans)