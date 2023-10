Ce qui s'est passé le 10 octobre dans l'histoire de la pop

Ce qui s’est passé le 10 octobre dans l’histoire du pop

- En 2002, Beyoncé apparaît sur « 03 Bonnie And Clyde » de Jay-Z, marquant sa première apparition depuis la séparation de Destiny’s Child. C’était aussi la première admission qu’elle et Jay-Z était en couple.

- En 1988, U2 lance l’album Rattle and Hum, avec des chansons comme « Desire » et « Angel of Harlem. »

- En 1979, le maire de Los Angeles déclare la « Journée de Fleetwood Mac » lorsque le groupe reçoit une étoile sur le Walk of Fame à Hollywood.

- En 2009, Stephen Gately du boy band Boyzone meurt d’une malformation cardiaque congénitale pendant qu’il est en vacances à Majorca en Espagne avec son partenaire Andy Cowles. Il avait 33 ans.

- En 2002, TLC lance leur quatrième album, 3D, en Europe. Lisa « Left Eye » Lopes, qui meurt dans un accident d’auto en avril de cette année-là, apparaît sur l’album.

- En 1987, les glam rockers Whitesnake atteingnent le sommet aux États-Unis avec « Here I Go Again. »

- En 1979, Mya Marie Harrison naît à Washington, DC. Moins de 20 ans plus tard, elle devient chanteuse R&B, utilisant seulement son prénom. En 2001, elle se joint à Christina Aguilera, Pink et Lil’ Kim pour enregistrer un cover de « Lady Marmalade » qui montera au #1.

- En 2000, Britney Spears joue son premier spectacle au Royaume-Uni avec le premier de trois spectacles complétement vendus à l’aréna Wembley à Londres.

- En 2007, Radiohead lance leur septième album, In Rainbows, offrant une option de téléchargement à n’importe quel prix. La plupart des fans voulaient évidemment ne rien payer du tout... mais l’album physique a début au #1 du Billboard 200 en décembre.

- En 1964, Crystal Waters naît au New Jersey. Ses parents sont le célèbre musicien jazz Junior Waters et sa femme Betty. Elle enregistrera des hits comme « Gypsy Woman » et « 100% Pure Love. »

- En 2014, Billboard déclare que Taylor Swift est la Femme de l’année, en reconnaissance pour son « succès, son leadership et son innovation. » C’était la deuxième fois qu’elle recevait ce titre.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened October 10th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio