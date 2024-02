Ce qui s'est passé le 12 février dans l'histoire de la pop

C’est le 12 février, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 2017, Adele ouvre la cérémonie des Grammys en chantant son hit “Hello,” qui gagnera Chanson de l'année et Enregistrement de l'année. En honneur à George Michael, mort deux mois plus tôt, Adele chante “Fastlove”, mais pas avant un faux départ. "Je ne peux pas la rater pour lui," dit-elle.

- En 1997, David Bowie a son étoile sur le Hollywood Walk of Fame.

- En 1997, U2 organise une conférence de presse dans le département de lingerie d'un Kmart à New York, pour annoncer les détails de leur tournée PopMart Tour, qui s'arrêtera à Winnipeg, Edmonton, Montreal, Toronto et Vancouver.

- En 1915, Lyon Himan Green naît à Ottawa. Sous le nom de Lorne Greene, il sera connu aux États-Unis pour avoir jouer dans Bonanza, mais à la maison, il devient le deuxième Canadien (après son compatriote d'Ottawa Paul Anka) à avoir un single au #1 sur le Billboard Hot 100. Sa chanson “Ringo” arrive au sommet le 5 décembre 1964.

- En 2007, après plusieurs semaines de répétitions à Vancouver en Colombie-Britannique, le groupe The Police annonce pendant une conférence de presse au célèbre Whisky a Go Go à LA qu'ils entâmeront une tournée réunion à Vancouver en mai.

- En 2009, une photo nue en noir et blanc de Madonna prise en 1979 est vendue aux enchères pour 37 500 $. La photo de Lee Friedlander paraîtra dans un numéro de Playboy de 1985.

- En 1968, Chynna Gilliam Phillips naît à Los Angeles, fille de John et Michelle Phillips des Mamas & the Papas. Comme membre de Wilson Phillips (avec Carnie et Wendy Wilson), elle aura des hits dans les années 90s comme “Hold On” et “Release Me.”

- En 1970, James Raymond Creeggan naît à Toronto. Après avoir joué dans des groupes à l'école, il se joindra au groupe canadien Barenaked Ladies.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened February 12th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio