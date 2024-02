Ce qui s'est passé le 13 février dans l'histoire de la pop

C’est le 13 février, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 2016, la chanson “Sorry” de Justin Bieber est détrônée sur le Billboard Hot 100 après trois semaines par... “Love Yourself” de Justin Bieber. “Pillowtalk” de Zayn prend le #1 pour une semaine mais “Love Yourself” reprend sa place pour une autre semaine.

- En 1997, Michael Jackson et sa deuxième épouse, Debbie Rowe, ont leur premier enfant, un fils nommé Michael Joseph Jackson Jr. L'enfant sera surnommé Prince.

- En 1993, RuPaul devient la première drag queen à avoir une chanson sur le Billboard Hot 100 lorsque “Supermodel (You Better Work)” arrive au #91. La chanson se rendra jusqu'à la 45ème position.

- En 2011, The Suburbs, par le groupe montréalais Arcade Fire, gagne Album de l'année aux Grammys. Le Canadien Justin Bieber n'a pas cette chance, perdant Meilleur nouvel artiste au profit d'Esperanza Spalding.

- En 1996, le boy band britannique Take That annonce lors d'une conférence de presse à Manchester qu'ils se séparent. L'annonce vient peu de temps après que Robbie Williams ait quitté le groupe. Take That, qui avait une douzaine de hits #1 au Royaume-Uni, se réuniront (sans Williams) pour une tournée en 2006.

- En 1974, Robert Peter Williams naît en Angleterre. Il suit des leçons de dance et joue dans des pièces de théâtre à l'école, avant de, à l'âge de 16 ans, devenir un membre de Take That. Le groupe aura beaucoup de hits mais Williams quittera le groupe en 1995 et aura une carrière solo bien remplie, grâce à des hits comme “Angels.”

- En 1971, le groupe The Osmonds passe cinq semaines au #1 sur le Billboard Hot 100 avec “One Bad Apple.” La chanson devait aller aux Jackson 5, mais ils ont choisi d'enregistrer “ABC."

- En 2002, des voleurs entrent dans la maison de George Michael à Londres et y volent des pièces d'art, des bijous et des vêtements designers, avant de s'enfuir dans la Aston Martin DB7 de la star du pop. Michael était à Los Angeles pendant l'incident.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened February 13th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio