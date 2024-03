Ce qui s'est passé le 18 mars dans l'histoire de la pop

C’est le 18 mars, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1979, Adam Noah Levine naît à Los Angeles. Dans les années 90, il est dans un groupe nommé Kara’s Flowers. En 2002, Levine fonde Maroon 5, qui auront des hits comme "This Love,” “Moves Like Jagger” et “Sugar.”

- En 1978, un groupe d'étudiants de secondaire qui venait de changer leur nom de The Hype à U2 Malahide gagne la compétition Limerick Civic Week Pop ’78 en Irlande. Il reçoivent un trophé et environ 800 $ canadien. “Ça nous permet de sérieusement régler nos problèmes d'argent," dit le chanteur Paul Hewson (qui deviendra Bono) au journal Evening Press. “On espère maintenant pouvoir maintenant acheter une fourgonnette.”

- En 1972, le Canadien Neil Young est #1 sur le Billboard Hot 100 avec “Heart of Gold.” Lancée sur son album Harvest, on peut entendre des contributions vocales de support par James Taylor et Linda Ronstadt.

- En 2017, Katy Perry accepte le National Equality Award de la Campagne pour les droits humains pour son support pour les droits des LGBT. Référant à son hit “I Kissed a Girl” en 2008, Perry dit: “La vérité est que … J'ai fait pas mal plus que ça.”

- En 1978, “Night Fever” des Bee Gees passe huit semaines au #1 sur le Billboard Hot 100. La chanson, de la bande-sonore de Saturday Night Fever, détrône “(Love Is) Thicker Than Water” d'Andy Gibb – le frère des Bee Gees – du sommet.

- En 2002, le centre d'achat Sun Valley Mall à Concord en Californie doit fermer temporairement après que plus de 1500 fans se lancent vers le magasin Sam Goody où le boy band B2K devait donner une session où ils signaient des autographes.

- En 2001, quatre adolescentes meurent écrasées dans un centre d'achat à Jakarta en Indonésie lorsque le boy band britannique a1 y fait une apparition. Deux autres fans sont grièvement blessés.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened March 18th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio