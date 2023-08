Ce qui s’est passé le 27 août dans l’histoire de la pop

C’est le 27 août, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1994, Boyz II Men entame un séjour de 14 semaines au sommet du Billboard Hot 100 avec “I’ll Make Love To You.” La chanson est finalement détrôné en décembre... par "On Bended Knee" de Boys II Men.

- En 2003, Janis Ian, la chanteuse américaine récipiendaire d'un Grammy, épouse à l'avocate Patricia Snyder à la mairie de Toronto. Parmi les amis du couple qui sont à la cérémonie, on retrouve l'auteur George R.R. Martin.

- En 2017, Katy Perry anime les MTV Video Music Awards, où Taylor Swift dévoile sa vidéo pour “Look What You Made Me Do.” Pink, qui recevra le Prix Video Vanguard, joue un medley de ses hits.

- En 1988, “Monkey” de George Michael est au sommet du Billboard Hot 100 pour la première de deux semaines. C'est son quatrième #1 de l'année.

- En 1988, le premier album éponyme de Tracy Chapman est au sommet du Billboard 200. Le single “Fast Car” arrive au #6 sur le Hot 100 et recevra deux nominations aux Grammys.

- En 2012, Macklemore & Ryan Lewis lancent “Thrift Shop” comme quatrième single du premier album du duo, intitulé The Heist. Avec des parties vocales par Wanz, la chanson monte au #1 dans plusieurs pays, y compris au Canada, et gagne Meilleure chanson rap et Meilleure performance rap aux Grammys.

Article original What Happened August 27th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio