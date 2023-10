Pourquoi le 10 octobre est une date importante dans l'histoire du rock

C’est le 10 octobre et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1988, U2 lance l'album Rattle and Hum.

- En 1978, Steven Tyler et Joe Perry d’Aerosmith sont blessés lorsqu’un gros pétard est lancé sur la scène pendant un spectacle à Philadelphie. Pour le reste de la tournée, le groupe joue derrière une barrière de sécurité.

- En 1902, la Gibson Mandolin Guitar Company est fondée. Elle produira leur première guitare électrique 34 ans plus tard.

- En 1978, Steve Perry devient le chanteur principal de Journey.

- En 2006, Sting lance Songs from the Labyrinth, un album de chansons du 16ème siècle jouées à la lute..

- En 2004, 12 ans après que le album Automatic for the People ait atteint le sommet des palmarès au Royaume-Uni, R.E.M. revienne au #1 avec leur album Around the Sun. Ce projet ne se rendra qu’au #13 aux États-Unis.

- En 2001, U2 entâme la troisième portion de leur tournée Elevation Tour à South Bend au Indiana, invitant le monde à regarder le spectacle gratuitement par un webcast.

- Et en 2009, Pearl Jam ont leur quatrième album #1 lorsque leur neuvième album, Backspacer, arrive au sommet des palmarès.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why October 10th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio