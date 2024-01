Pourquoi le 29 janvier est une date importante dans l'histoire du rock

C’est le 29 janvier et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1968, les Doors jouent au Pussy Cat A Go Go à Las Vegas. Après le concert, le chanteur Jim Morrison fait semblant de fumer un joint pour agaçer un garde de sécurité, ce qui cause une bataille. La police arrive et arrête Morrison, pour flânage, inébriété publique et pour ne pas être en possession de pièces valides d'identification.

- En 1967, les spectacteurs à un concert à Londres assistant à tout un spectacle au Saville Theatre, où Jimi Hendrix et The Who prennent la scène. Un jeune de 20 ans, Brian May, le futur guitariste de Queen, est dans la foule.

- En 1979, Emerson, Lake & Palmer se séparent.

- En 1983, Stevie Nicks épouse Kim Anderson à LA. Anderson était le veuf de l'amie de la chanteuse de Fleetwood Mac, Robin Anderson, qui était morte du cancer. Nicks avoue qu'elle a marié Anderson pour qu'elle puisse s'occuper du bébé de Robin. Le couple finira par se divorcer l'année suivante.

- Et en 2008, The Mars Volta lance l'album Bedlam in Goliath.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why January 29th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio