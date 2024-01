Pourquoi le 9 janvier est une date importante dans l'histoire du rock

C’est le 9 janvier et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1944, Jimmy Page, le guitariste de Led Zeppelin, naît à Heston en Angleterre.

- En 1997, Davie Bowie fête son 50e anniversaire au Madison Square Garden à New York. Parmi les invités, on retrouve Lou Reed, Foo Fighters, Billy Corgan, Sonic Youth et plus.

- En 1963, le batteur Charlie Watts se joint aux Rolling Stones

- En 1973, le Japon refuse de donner un visa au chanteur des Rolling Stones Mick Jagger parce qu'il avait été arrêté pour possession de drogues en 1969. Le groupe doit alors annuler une tournée en Asie.

- En 2005, Vince Neil de Mötley Crüe épouse sa copine Lia Gerardini à Las Vegas. L'ami du chanteur, MC Hammer, est le célébrant.

- Et en 2012, Jack White, le chanteur des White Stripes, apparaît à l'émission American au History Channel. Pendant l'épisode, il achète une tête empaillée d'éléphant pour 12 500 dollars.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why January 9th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio