QUIZ : Connaissez-vous bien les Cowboys Fringants?

Fans des Cowboys Fringants, testez vos connaissances en répondant à ces 10 questions sur votre groupe préféré!

QUESTION 1

À quel endroit Karl Tremblay et Jean-François Pauzé se sont-ils rencontrés pour la toute première fois?

1- Dans le sous-sol d’un ami commun

2- Dans un vestiaire de hockey

3- À l’église

RÉPONSE : Dans un vestiaire de hockey, en septembre 1994! Ils venaient de terminer le camp d’entraînement et étaient maintenant officiellement membres des Jets de Repentigny, un club junior B.

Facebook@LesCowboysFringants

QUESTION 2

Quel est le titre de la première chanson écrite par le duo Tremblay-Pauzé?

1- Mon chum Rémi

2- Awikatchikaën

3- Les routes du bonheur

RÉPONSE : Les routes du bonheur, écrite lors d’une session dans le sous-sol des parents de Jean-François Pauzé, en février 1995. Le lendemain soir, ils composeront Gaétane, suivie d’une vingtaine de chansons, dont 12 se retrouveront sur l’album cassette 12 Grandes Chansons.

QUESTION 3

En quelle année Marie-Annick Lépine et Jérôme Dupras se sont-ils joints au groupe?

1- 1996

2- 1998

3- 2000

RÉPONSE : 1996. Étudiante et violoniste classique, Marie-Annick rencontre Jean-François alors qu’ils occupent le même emploi d’été. Conquise par les réactions du public lors du concours d’auteurs-compositeurs de la brasserie La Ripaille de Repentigny, elle accepte finalement de se joindre au duo pour les demi-finales et la finale. Jérôme, le petit cousin de Marie-Annick, se greffe au trio quelques mois plus tard.

Facebook@LesCowboysFringants

QUESTION 4

Quel album des Cowboys Fringants a permis à la formation de connaître son premier grand succès commercial?

1- La Grand-Messe

2- Motel Capri

3- Break syndical

RÉPONSE : Break Syndical. Sorti en 2002, cet album comprend des hits comme En berne, Toune d'automne, La manifestation et Mon chum Rémi. Quant à Sur mon Canapé (1998) et Motel Capri (2000), ces albums ont été autoproduits par le groupe qui, ironiquement, s’était vu refuser l’accès à la plupart des maisons de disques!

QUESTION 5

Dans quelle catégorie les Cowboys Fringants ont-ils gagné leur tout premier Félix au Gala de l’ADISQ?

1- Groupe de l'année

2- Révélation de l’année

3- Album alternatif de l'année

RÉPONSE : Album alternatif de l'année pour Break syndical, en 2002. Ils décrocheront le convoité Félix de Groupe de l’année en 2003, exploit qu’ils répéteront à quatre reprises (2004, 2011, 2020 et 2021), ce qui fait d'eux la formation la plus souvent primée dans cette catégorie!

QUESTION 6

Grâce à quelle chanson les Cowboys Fringants ont-ils mis la main sur leur premier Félix dans la prestigieuse catégorie Chanson de l’année?

1- La Manifestation

2- Les Étoiles filantes

3- L'Amérique pleure

RÉPONSE : Les Étoiles filantes, en 2005. L'Amérique pleure a aussi mérité ce prix en 2020.

QUESTION 7

Sur quel album figure la chanson Marine marchande?

1- L’expédition

2- Que du vent

3- Octobre

RÉPONSE : Octobre. Paru en 2015, ce disque comprend aussi les chansons Octobre, Bye Bye Lou et Pizza Galaxie.

QUESTION 8

Combien d’albums le groupe a-t-il vendu dans la Francophonie, notamment au Québec et en France?

1- 950 000

2- 1,3 million

3- 2,1 millions

RÉPONSE : Plus de1,3 million selon les plus récentes données parues en 2020.

QUESTION 9

Quelle est la principale mission de la Fondation Cowboys Fringants?

1- La conservation de la nature

2- La lutte au décrochage scolaire

3- La recherche sur le cancer

RÉPONSE : La conservation de la nature. Mise sur pied en 2005, cette fondation finance notamment des projets de sauvegarde des écosystèmes menacés en territoire québécois, tout en misant sur la réduction des impacts du groupe sur l’environnement.

QUESTION 10

Quel est le plus récent album des Cowboys Fringants?

1- Les Antipodes

2- Les Nuits de Repentigny

3- Sous-sol

RÉPONSE : Les Nuits de Repentigny, un album surprise paru en mars 2021, soit deux ans après Les Antipodes. On y retrouve des chansons qui avaient été laissées de côté depuis les débuts du groupe, dont la pièce Sous-sol qui a remporté un certain succès radio.