QUIZ : Mythe ou réalité sur les légendes du rock (partie 1)

Fans de rock, testez vos connaissances sur les plus grandes légendes de la musique en devinant si chacune des 10 affirmations suivantes est un mythe ou une réalité!

GUNS N' ROSES

On peut entendre des sons d’ébats sexuels dans le classique Rocket Queen.

Vrai ou faux?

RÉPONSE : Vrai! Pendant que Guns N’ Roses enregistrait l’album Appetite for Destruction, Axl Rose aurait amené en studio Adriana Smith, la blonde du batteur Steven Adler, pour une activité qui ne ressemblait pas du tout à une séance de drum... Plusieurs personnes auraient assisté à la scène mais aucune n'a jamais voulu confirmer la « chose ». Par contre, le son de ces ébats aurait bel et bien été capté et utilisé sur la pièce Rocket Queen!

DEPECHE MODE

Le chanteur Dave Gahan dort tous les soirs dans un cercueil.

Vrai ou faux?

RÉPONSE : Faux! La réalité est un peu moins spectaculaire : en fait, il dort plutôt dans un lit géant en forme de cercueil mais ce serait seulement pour entretenir le mythe. La légende veut aussi que le chanteur de Depeche Mode soit devenu un vampire dans les années 90 mais ça, on vous laisse juger si c’est un mythe…

PINK FLOYD

Les membres de Pink Floyd ont ajouté un message subliminal dans la chanson Empty Spaces de l’album The Wall.

Vrai ou faux?

RÉPONSE : Vrai! Pink Floyd y a ajouté un message inversé qui dit « Félicitations, vous venez juste de découvrir le message secret »! Il faut dire que, dans les années 1970 et 1980, plusieurs personnes étaient convaincues que, si on jouait certaines chansons rock à l'envers, on pouvait entendre un message subliminal. Plusieurs leaders religieux croyaient même que les bands utilisaient ce stratagème pour encourager leurs fans à passer du côté de Satan! Ce serait entre autres le cas dans Stairway to Heaven de Led Zeppelin et Hotel California des Eagles.

THE ROLLING STONES

Keith Richards a déjà « sniffé » les cendres de son père mélangées avec de la cocaïne.

Vrai ou faux?

RÉPONSE : Faux… en partie! En 2007, Keith Richards avait fait cette confidence au New Musical Express. Un peu plus tard, il a rectifié cette déclaration en disant qu’elle avait été prise « hors contexte ». Puis, dans son autobiographie, le guitariste des Stones a livré une autre version : ce serait plutôt en ouvrant l’urne de son père pour aller disperser ses cendres autour d'un chêne que cette affaire nébuleuse serait survenue. Il aurait alors pris avec son doigt les cendres tombées sur la table et les auraient inhalées… sans y ajouter de drogue!

THE BEATLES

Les membres des Beatles ont fumé des joints de cannabis dans une salle de bain du Palais de Buckingham, à Londres, avant de rencontrer la Reine Elizabeth II, en 1965.

Vrai ou faux?

RÉPONSE : Faux! Cette histoire aurait été inventée de toutes pièces par John Lennon, puis corrigée par George Harrison. En fait, les Beatles auraient bel et bien fumé dans une salle de bain du Palais royal avant de rencontrer la Reine mais ils se seraient « contentés » de consommer des cigarettes régulières.

SCORPIONS

La CIA a commandé la chanson Wind of Change à Scorpions et a même participé à l’écriture.

Vrai ou faux?

RÉPONSE : Faux! En 2020, on a finalement reçu la confirmation que la CIA n’avait PAS écrit la chanson Wind of Change, contrairement à la rumeur qui circulait depuis 30 ans. La légende disait que ce classique de Scorpions avait été écrit par les États-Unis dans le but de faire de la propagande, en pleine Guerre froide. Le chanteur Klaus Meine a mis fin à cette théorie digne d’un film d’espionnage en avouant avoir composé Wind of Change après avoir donné un concert en Russie, en 1989.

OZZY OSBOURNE

Ozzy Osbourne a mordu la tête d'une chauve-souris qu'un spectateur avait réussi à faire monter sur scène, dans la nuit du 20 janvier 1982 à Des Moines, en Iowa.

Vrai ou faux?

RÉPONSE : Vrai! Au départ, Ozzy croyait qu'il s'agissait tout simplement d'une chauve-souris en caoutchouc. Il a donc mordu sa tête en pensant faire réagir le public, mais il s'est vite rendu compte qu'elle était bel et bien en vie! Celle-ci l'aurait mordu à son tour, ce qui aurait obligé le chanteur à se faire traiter contre la rage.

THE WHITE STRIPES

Jack et Meg White sont frère et sœur.

Vrai ou faux?

RÉPONSE : Faux! Contrairement à la croyance populaire, le vrai nom de Jack White est Jack Gillis. Il aurait pris le nom de famille de Meg après leur mariage qui a duré quatre ans. Leur rupture semble s’être très bien passée puisque Jack a gardé le nom de son ex après leur divorce et Meg s'est même remariée dans la cour de son ancien mari en 2009!

THE DOORS

Jim Morrison n’est pas mort à Paris.

Vrai ou faux?

RÉPONSE : Faux! Ce qui alimente cette rumeur, c'est que ce que lui et sa blonde Pamela Courson ont fait dans la nuit du 2 au 3 juillet 1971 demeure flou et qu’il existe des contradictions entre les différents rapports officiels. En plus, il n'y aurait pas eu d'autopsie, ni d'enquête de la police, ni de funérailles publiques. Pire encore, certains croient même encore que Jim Morrison est toujours en vie…

KISS

Gene Simmons s’est fait greffer une langue de vache, ce qui expliquerait que celle-ci soit aussi longue!

Vrai ou faux?

RÉPONSE : Faux… évidemment! Le chanteur et bassiste de Kiss a démenti cette légende dans son autobiographie, ajoutant qu'il s'était rendu compte à l'âge de 13 ans qu'il avait une si grande langue! On ignore cependant ce qu’il en est pour Mick Jagger…