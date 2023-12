QUIZ : Mythe ou réalité sur les légendes du rock (partie 2)

Fans de rock, testez vos connaissances sur les plus grandes légendes de la musique en devinant si chacune des 10 affirmations suivantes est un mythe ou une réalité!

AEROSMITH

Tous les membres d’Aerosmith auraient pu périr dans l’écrasement d’avion qui a décimé la quasi-totalité de Lynyrd Skynyrd en 1977.

Vrai ou faux?

RÉPONSE : Vrai. Aerosmith aurait en effet pu acheter le Convair 300 qui a finalement été acquis par les membres de Lynyrd Skynyrd. C’est dans ce même appareil que plusieurs membres du groupe ont perdu la vie lors d’un écrasement survenu en octobre 1977. Heureusement, le chef-adjoint des opérations aériennes d'Aerosmith a jugé que cet avion n’était pas digne du groupe de Boston. Alors, oui, Steven Tyler et sa bande l’ont échappé belle!

GUNS N' ROSES

Sous l’effet de la drogue, Axl Rose a déjà couru après ses chiens pour les manger.

Vrai ou faux?

RÉPONSE : Faux! Axl Rose a tenu à démentir lui-même cette légende urbaine, affirmant que « les journaux britanniques étaient les meilleurs pour dire n'importe quoi sur n’importe qui ».

En réalité, le chanteur adore ses compagnons à quatre pattes et ceux-ci le suivent partout, depuis des années! Une chance que les chiens ne savent pas lire parce qu’on imagine que ceux d’Axl se méfieraient quand même un peu de leur maître…

PINK FLOYD

Si on synchronise l'album Dark Side of the Moon avec le film The Wizard of Oz, l'histoire se suit.

Vrai ou faux?

RÉPONSE : Faux! Cette théorie a été démentie en 2010 par le batteur Nick Mason, sur les ondes de la BBC : « The Tin Man, The Straw Man et tout le reste n'a absolument rien à voir avec The Dark Side of the Moon! ». Il resterait maintenant à essayer d’écouter l'album Dark Side of the Moon sur le film Apollo 18 ou, pourquoi pas?, sur un match des Canadiens!

THE ROLLING STONES

La police est déjà débarquée chez Keith Richards, alors que lui et ses invités étaient sous l’effet du LSD.

Vrai ou faux?

RÉPONSE : Vrai! En 1967, la police a fait une descente chez Keith Richards à Sussex, en Angleterre, alors que lui et ses invités sortaient d'un « trip » de LSD. Le jour suivant, certains journaux ont même rapporté que la police avait interrompu une orgie et vu Jagger manger une barre Mars sur les parties intimes du corps de sa copine, Marianne Faithful. D’où vient cette histoire? Personne ne le sait mais il paraît que Mick Jagger n’a plus jamais osé manger de barres Mars en public…

THE BEATLES

Paul McCartney a frôlé la mort dans un accident d'auto en 1966.

Vrai ou faux?

RÉPONSE : Faux! Selon un mythe tenace, le chanteur serait même mort dans cet accident. Les Beatles l'auraient alors remplacé par un sosie. On dit même qu’il y aurait un message subliminal dans la chanson Revolution 9 qui dit que Paul est mort. Cette légende a pris de l’ampleur en 1969, quand le groupe a sorti l’album Abbey Road. Les fans trouvaient des indices de la mort de McCartney partout, que ce soit sur la pochette du disque ou dans les chansons. Paul McCartney s'est beaucoup amusé avec cette théorie au fil des ans et il a même sorti en 1993 un album live qui s'intitule… Paul Is Live!

ALICE COOPER

Alice Cooper a déjà mordu le cou d’un poulet et bu son sang sur scène.

Vrai ou faux?

RÉPONSE : Faux! Durant un spectacle d'Alice Cooper présenté en 1969 à Toronto, un poulet vivant s'est retrouvé sur scène. Pensant qu'il pouvait voler, le chanteur l'a lancé vers la foule, mais les fans se sont acharnés sur le pauvre oiseau et l'ont renvoyé sur scène… en pièces détachées! Des rumeurs ont rapidement laissé entendre que Cooper aurait mordu le cou du poulet et bu son sang. Le chanteur aurait cependant affirmé à Frank Zappa que tout ça était faux…. et qu’il préférait son poulet bien cuit! Est-il de type cuisse ou poitrine? Ça, par contre, l’histoire ne le dit pas…

LED ZEPPELIN

On peut entendre parler de Satan en écoutant Stairway to Heaven à l'envers.

Vrai ou faux?

RÉPONSE : Faux! Selon une autre légende, Led Zeppelin aurait aussi vendu son âme au diable… rien de moins! Par contre, seulement 3 des 4 membres auraient fait le pacte, le bassiste John Paul Jones ayant résisté à l’appel! Led Zep n'a jamais confirmé ni démenti cette histoire mais, ce qui est sûr, c’est que Jimmy Page adorait l'occultiste Aleister Crowley. Le guitariste a même acheté sa maison (hantée!) en 1970 et ils auraient conclu cette transaction à l’intersection de deux routes avec, oui, vous avez deviné… Satan! Il aurait été tellement plus facile de faire affaire avec un courtier immobilier…

KISS

En 1977, les membres de Kiss ont donné de leur sang pour imprimer une bande dessinée de Marvel.

Vrai ou faux?

RÉPONSE : Vrai! Les membres de Kiss ont bel et bien donné de leur sang pour ajouter à l'encre de la première édition du Super Special Kiss Comic Book! Connaissant la réputation du groupe en matière d’exploits sexuels et de consommation de drogue, pas sûr qu'on aurait voulu donner à nos enfants cette BD imprimée avec le sang des gars du band…

BLONDIE

Debbie Harry a déjà été enlevée par un tueur en série.

Vrai ou faux?

RÉPONSE : Faux! Ne trouvant pas de taxi, la chanteuse de Blondie aurait embarqué dans la voiture du célèbre tueur en série Ted Bundy pour finalement se rendre compte qu'elle était en danger. Elle aurait aussitôt réussi à sauter du véhicule en marche. Cependant, si on vérifie bien, on se rend compte que Ted Bundy ne se trouvait même pas à New York au moment où cet événement serait survenu. D’où vient alors cette histoire? On ne le sait pas trop mais la chanson Call Me ne s’adressait certainement pas à Ted Bundy!

B T O

Un livreur de pizza a composé une partie de la chanson Takin' Care of Business.

Vrai ou faux?

RÉPONSE : Faux! Certaines versions disent qu'il aurait écrit les accords de piano, d'autres affirment que c'est lui qui joue de cet instrument dans l’enregistrement qu'on connaît. Cependant, la vérité est beaucoup plus simple : le jour de l'enregistrement, un pianiste nommé Norman Durkee était en train de composer des jingles publicitaires dans le même studio que B T O. L'ingénieur de son du band lui a demandé de jouer du piano sur Takin' Care of Business et celui-ci a accepté, en plus de réussir en une seule prise! Le rapport avec le livreur de pizza, alors? Avant de s'exécuter, le pianiste aurait écrit ses accords sur une boîte de pizza qui traînait en studio!

