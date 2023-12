TOP 10 : les chansons, albums et artistes les plus populaires de 2023

Le célèbre magazine américain Billboard a dévoilé ses très attendus palmarès de fin d’année recensant les chansons, les albums et les artistes les plus populaires dans différentes catégories. Les grands gagnants de 2023? Morgan Wallen et Taylor Swift!



Chansons les plus populaires de 2023 au Billboard Hot 100 :



1. Last Night - Morgan Wallen

2. Flowers - Miley Cyrus

3. Kill Bill - SZA

4. Anti-Hero - Taylor Swift

5. Creepin' - Metro Boomin, The Weeknd & 21 Savage

6. Calm Down - Rema & Selena Gomez

7. Die For You - The Weeknd & Ariana Grande

8. Fast Car - Luke Combs

9. Snooze - SZA

10. I'm Good (Blue) - David Guetta & Bebe Rexha

Ce palmarès compile les ventes de singles, les diffusions radio, l’écoute en ligne et les visionnements sur YouTube chez nos voisins du Sud, toutes catégories musicales confondues.



Albums les plus populaires de 2023 au Billboard 200 :



1. One Thing At A Time - Morgan Wallen

2. Midnights - Taylor Swift

3. SOS - SZA

4. Her Loss - Drake & 21 Savage

5. Dangerous : The Double Album - Morgan Wallen

6. Heroes & Villains - Metro Boomin

7. Un Verano Sin Ti - Bad Bunny

8. American Heartbreak - Zach Bryan

9. Lover - Taylor Swift

10. Utopia - Travis Scott



Ce classement dresse la liste des disques les plus vendus en sol américain au cours de la dernière année.



Artistes les plus populaires de 2023 au Billboard Top Artists :



1. Taylor Swift

2. Morgan Wallen

3. SZA

4. Drake

5. Luke Combs

6. Zach Bryan

7. The Weeknd

8. 21Savage

9. Miley Cyrus

10. Post Malone



Ce classement est basé sur les ventes d’albums et de singles de chaque artiste, les diffusions radio, l’écoute en ligne, les visionnements sur YouTube et les ventes de billets de spectacles aux États-Unis.



Zach Bryan a également été couronné « Nouvel artiste de l’année », tandis que Fuerza Regida a été élu « Groupe de l’année ».