TOP 10 : les chansons les plus courtes qui ont atteint le no 1

Après avoir dressé la semaine dernière le top 10 des chansons les plus longues qui ont atteint le numéro 1 du Billboard Hot 100 dans l’histoire, on fait aujourd’hui place aux 10 chansons les plus courtes à avoir réalisé cet exploit!

Ce qu’on remarque d’entrée de jeu, c’est que la majorité de ces chansons remontent aux années 1950 et 1960, l’âge d’or du rock and roll… et d’Elvis Prelsey! C’était alors la norme de produire des chansons très courtes pour s’assurer une rotation sur les ondes radio. D’ailleurs, certaines chansons de ce classement datent même d’avant la création du Billboard Hot 100 en août 1958, alors que le palmarès « Top 100 américain » servait de référence.

Une exception saute toutefois aux yeux quand on regarde de près ce top 10 : la chanson Old Town Road de Lil Nas X et Billy Ray Cyrus! D’une durée de moins de deux minutes, ce hit s’est hissé au sommet du Billboard Hot 100 en avril 2019 et s’y est maintenu durant pas moins de 19 semaines consécutives, encore un record à ce jour!

Voici donc les 10 numéros 1 les plus courts de l’histoire du Billboard Hot 100 (la durée des vidéoclips peut différer de celle de la chanson) :

10. The Letter - The Box Tops (1967)

1 minute 55 secondes

9. The Stripper - David Rose (1962)

1 minute 53 secondes

8. Old Town Road - Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus (2019)

1 minute 53 secondes

7. Hard Headed Woman - Elvis Presley (1958)

1 minute 52 secondes

6. He’s So Fine - The Chiffons (1963)

1 minute 52 secondes

5. Surrender - Elvis Presley (1961)

1 minute 51 secondes

4. Yakety Yak - The Coasters (1958)

1 minutes 50 secondes

3. Teddy Bear - Elvis Presley (1957)

1 minutes 49 secondes

2. I’m Henry VIII, I Am - Herman’s Hermits (1965)

1 minute 49 secondes

1. Stay - Maurice Williams & The Zodiacs (1960)

1 minute 38 secondes