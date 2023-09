TOP 10 : les nouveautés musicales d’août 2023

Voici un aperçu des nouveautés les plus marquantes du mois d’août, de Charlotte Cardin à James Blunt, en passant par Miley Cyrus, Selena Gomez, Olivia Rodrigo, Marilou et France D’Amour.

Charlotte Cardin - 99 Nights (album)

C’est le 25 août que Charlotte Cardin lançait enfin 99 Nights, son deuxième album en carrière. Ce disque comprend 12 nouvelles chansons, dont Confetti, Looping, Jim Carrey et Next To You.

Bobby Bazini - Pearl (album)

L’auteur-compositeur-interprète québécois a lancé le 25 août son 5e album en carrière. Inspiré par le folk, la soul, le gospel, la samba et même la bossa nova, ce disque comprend 11 pièces dont Living Again.

Hozier - Unreal Unearth (album)

Près de 10 ans après s’être fait connaître grâce au méga-hit Take Me to Church, l’auteur-compositeur-interprète irlandais était de retour le 18 août dernier avec un 3e album intitulé Unreal Unearth.

Miley Cyrus - Used To Be Young (chanson)

Miley Cyrus a dévoilé le 25 août Used To Be Young, une chanson qu’elle dédie à « ses fans les plus loyaux ». Il s’agit de sa première nouveauté depuis la sortie en mars de son album Endless Summer Vacation porté par les chansons River, Jaded et surtout le méga-hit Flowers.

Selena Gomez - Single Soon (chanson)

La chanteuse américaine a lancé le 25 août Single Soon, sa première nouveauté solo en plus d’un an. Cette chanson succède à Calm Down en duo avec Rema qui a été l’un des plus gros hits de l’été 2023.

Olivia Rodrigo - Bad Idea, Right? (chanson)

La jeune auteure-compositrice-interprète américaine a dévoilé le 11 août la chanson Bad Idea, Right?, deuxième extrait de Guts, son deuxième album qui paraîtra le 8 septembre prochain.

James Blunt - Beside You (chanson)

L’auteur-compositeur-interprète britannique de 49 ans lancera le 27 octobre Who We Used to Be, son 7e album studio qui comprendra la nouveauté Beside You, le premier extrait dévoilé au début du mois d’août.

Doja Cat - Paint the Town Red (chanson)

La rappeuse américaine a partagé au début du mois d’août le deuxième extrait de son album Scarlet qui paraîtra le 22 septembre. Ce disque succédera à Planet Her sorti en 2021.

Marilou - Trait d’union (chanson)

C’est le 25 août dernier que Marilou a levé le voile sur la chanson-titre de son nouvel album qui sortira en septembre. Il s’agira du 5e disque studio de l’auteure-compositrice-interprète de 32 ans.

France D’Amour - Je sais ce que je sais (chanson)

La rockeuse québécoise a lancé le 18 août la chanson Je sais ce que je sais qu’elle dédie à tous ses fans qui ont « besoin d’énergie et d’un peu de confiance ».