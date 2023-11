TOP 10 : les nouveautés musicales d’octobre 2023

Voici un aperçu des nouveautés les plus marquantes du mois d’octobre, des Rolling Stones à Blink-182, en passant par Green Day, James Blunt, Taylor Swift, P!nk et Roxane Bruneau.

The Rolling Stones - Hackney Diamonds (album)

Les Stones ont lancé le 20 octobre leur 24e album en carrière. Il s’agit du premier disque de chansons originales de Mick Jagger, Keith Richards et Ronnie Wood depuis 2005 et du premier depuis le décès de Charlie Watts. On y retrouve des collaborations de renom, dont celles d’Elton John, Lady Gaga, Paul McCartney et Stevie Wonder.

Blink-182 - One More Time (album)

Sorti le 20 octobre, le neuvième album studio de Blink-182 marque le retour du guitariste et chanteur Tom DeLonge. Ce disque comprend 17 chansons, dont les extraits Edging, One More Time, More Than You Know, Dance with Me et Fell in Love.

James Blunt - Who We Used to Be (album)

L’auteur-compositeur-interprète britannique de 49 ans a lancé le 27 octobre Who We Used to Be, son 7e album studio qui comprend la nouveauté Beside You, le premier extrait dévoilé au début du mois d’août.

Taylor Swift - 1989 (Taylor’s Version) (album)

La populaire auteure-compositrice-interprète américaine poursuit la réédition de ses premiers albums, cette fois-ci avec 1989, un disque originalement paru en 2014. Lancé le 27 octobre, cette nouvelle version du 5e album de Taylor Swift compte cinq chansons inédites ainsi que des rééditions de hits comme Blank Space, Style, Shake It Off, Bad Blood et Wildest Dreams.

Talk - Lord of the Flies & Birds & Bees (album)

Après s’être fait connaître durant la pandémie grâce à sa chanson Run Away to Mars, le musicien originaire d’Ottawa a dévoilé le 20 octobre un tout premier album intitulé Lord of the Flies & Birds & Bees incluant, dans son édition canadienne, la chanson traditionnelle québécoise La Ziguezon en version live!

Drake - For All the Dogs (album)

Avant d’annoncer qu’il prenait une pause d’une durée indéterminée pour s’occuper de sa santé mentale, le rappeur canadien a lancé le 6 octobre For All the Dogs, son huitième album studio. Ce disque compte 23 nouvelles chansons, dont Slime You Out et Rich Baby Daddy avec SZA.

Rêve - Saturn Return (album)

On a connu Briannah Donolo (alias Rêve) en 2022 avec le hit Whitney composé d’échantillonnages du classique I'm Every Woman de Whitney Houston. Voilà maintenant que la chanteuse montréalaise de 27 ans nous revient avec un tout premier album de 13 chansons incluant son premier succès ainsi que le nouvel extrait Contemporary Love.

Marshmello, P!nk & Sting - Dreaming (chanson)

Ce trio plutôt inattendu (et disparate!) a présenté le 20 octobre une collaboration intitulée Dreaming. Il s’agit de la première fois que Marshmello (31 ans), P!nk (44 ans) et Sting (72 ans) travaillent ensemble.

Green Day - The American Dream Is Killing Me (chanson)

Le band américain a lancé le 24 octobre The American Dream Is Killing Me, le premier extrait de l’album Saviors qui sortira le 19 janvier 2024. Comptant 15 nouvelles chansons, il s’agira du 14e disque studio de Green Day.

Roxane Bruneau - J’te retiens pas (chanson)

Afin de nous offrir un avant-goût de Submergé, son troisième album qui paraîtra le 17 novembre, l’auteure-compositrice-interprète de 32 ans a dévoilé le 13 octobre un premier extrait intitulé J’te retiens pas.