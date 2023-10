TOP 10 : les nouveautés musicales de septembre 2023

Voici un aperçu des nouveautés les plus marquantes du mois de septembre, d’Ed Sheeran à Olivia Rodrigo, en passant par *NSYNC, The Rolling Stones, Mika, Kaïn, Marilou et Charlotte Cardin.

Ed Sheeran - Autumn Variations (album)

Ed Sheeran a pris ses fans par surprise, à la fin de l’été, en annonçant la sortie d’un nouvel album, moins de quatre mois après la parution de Subtract. Intitulé Autumn Variations, ce disque lancé le 29 septembre compte 14 nouvelles chansons.

Olivia Rodrigo - Guts (album)

La jeune auteure-compositrice-interprète américaine a lancé le 8 septembre son deuxième album en carrière. Intitulé Guts, ce disque comprend 12 chansons, dont Vampire, Bad Idea Right? et Get Him Back!.

Kylie Minogue - Tension (album)

L’artiste australienne a dévoilé le 22 septembre son album Tension qui compte 11 nouvelles chansons, dont le hit Padam Padam. Ce disque succède à Disco paru en 2020.

Doja Cat - Scarlet (album)

Succédant à Planet Her sorti en 2021, l’album Scarlet de la rappeuse américaine est paru le 22 septembre. Ce disque comprend entre autres les chansons Paint the Town Red, Demons et Agora Hills.

Kaïn - El Grande Torpedo (album)

C’est le 22 septembre que Kaïn a lancé El Grande Torpedo. Le 8e album studio du populaire groupe québécois comprend le premier extrait intitulé Laisse les bons temps rouler.

Marilou - Trait d’union (album)

Marilou a lancé le 22 septembre son 5e disque studio. Baptisé Trait d’union, il s’agit du plus récent projet de l’auteure-compositrice-interprète de 33 ans aux mille talents!

The Rolling Stones - Angry (chanson)

C’est le 20 octobre prochain que les Rolling Stones lanceront leur 24e album studio intitulé Hackney Diamonds. Afin de faire patienter leurs fans, Mick Jagger et sa bande ont dévoilé au début septembre un premier extrait baptisé Angry.

Mika - C’est la vie (chanson)

Mika a dévoilé le 1er septembre le premier extrait de son prochain album qui paraîtra plus tard cet automne. Baptisée C’est la vie, cette nouveauté évoque « beaucoup de choses très tristes », comme le décès de sa mère et « tout ce qui peut être frustrant dans la vie ».

Charlotte Cardin - Feel Good (chanson)

Trois semaines seulement après la sortie de son album 99 Nights, Charlotte Cardin a dévoilé Feel Good, une chanson inédite en français qui paraîtra sur la réédition de son plus récent disque, en vente le 17 novembre. Décrite comme un « petit plaisir coupable », cette pièce se veut un hommage à des classiques des années 80, comme Voyage Voyage de Desireless et Elle, elle l'a de France Gall.

*NSYNC, Justin Timberlake, Trolls - Better Place (chanson)

Après 20 ans d’absence, *NSYNC est de retour avec une nouveauté tirée de la bande originale du film TROLLS Band Together qui sera en salles le 27 novembre!