TOP 10 : les plus gros hits de l’été 2023

Les enfants s’apprêtent à retourner à l’école, les publicités nous rappellent que la rentrée est à nos portes, les journées raccourcissent… Ça y est, même si la météo nous a joué des tours au cours des derniers mois, tous les signes sont là : l’été tire DÉJÀ à sa fin!

Question de célébrer les derniers jours de vacances pour les plus chanceux (et le retour à la vie normale pour les autres!), on vous présente aujourd’hui le palmarès des 10 chansons qui ont le plus marqué l’été 2023 au Québec. Des hits qu’on a encore le goût d’écouter en boucle pour se remémorer les meilleurs moments de la saison estivale et, surtout, pour prolonger le plaisir!

Mais à qui revient donc le titre convoité du plus grand hit de l’été cette année? « Dance the Night de Dua Lipa ne nous a pas fait mentir en début d’été. Tous les ingrédients y étaient et le succès du film au box-office a également aidé. Mais à Rouge, lorsqu’il est question de Dua Lipa, on se trompe rarement! », a déclaré Vincent Garneau, directeur musical de Rouge, ÉNERGIE et Boom.

En plus de Dance the Night, voici, en images et en musique, les plus gros hits de l’été 2023 :

1. Dance the Night – Dua Lipa

2. El Merengue – Marshmello & Manuel Turizo

3. Confetti – Charlotte Cardin

4. Esta Vida – Marshmello & Farruko

5. Trustfall – P!nk

6. Baby Don’t Hurt Me – David Guetta, Anne-Marie & Coi Leroy

7. Nuit magique – Ariane Moffatt

8. If You Like Pina Coladas – Dj Cassidy & Shaggy (LA surprise de l’été!)

9. Rainbow – Laurence Nerbonne

10. Calm Down – Rema & Selena Gomez