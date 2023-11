TOP 10 : les plus gros hits de Mariah Carey ce soir au Centre Bell

C’est ce soir, mercredi 29 novembre, que l’esprit des Fêtes s’emparera du Centre Bell grâce à nulle autre que la Reine de Noël en personne, Mariah Carey!

Ce spectacle en sol québécois s’inscrit dans le cadre de la tournée Merry Christmas One and All! qui a débuté le 15 novembre en Californie et qui se terminera le 17 décembre à New York, après 14 représentations. Une seule autre date était prévue au Canada, soit à Toronto le 27 novembre.

Mariah Carey interprétera plusieurs chansons de Noël dont l’incontournable All I Want For Christmas Is You. Ce méga-succès des Fêtes n’en finit plus de fracasser les records, en plus de permettre à son interprète de repousser sans cesse les limites!

En décembre 2022, All I Want For Christmas Is You a permis à Mariah Carey de devenir la toute première artiste féminine dont trois chansons ont séjourné au moins 10 semaines au numéro 1 du prestigieux palmarès Billboard Hot 100!

En première position pour une 10e fois (non-consécutive), All I Want For Christmas Is You a ainsi rejoint We Belong Together qui a régné en tête du Billboard Hot 100 pendant 14 semaines en 2005 et One Sweet Day avec Boyz II Men qui a fait de même pendant 16 semaines en 1995-1996.

Au total, Mariah Carey a occupé la première place du Billboard Hot 100 pendant un record de 89 semaines, loin devant Rihanna (60 semaines), les Beatles (59 semaines) et Drake (54 semaines). Avec 19 chansons au numéro 1, la star américaine de 54 ans n’est devancée que par les Beatles qui en ont eu 20.

All I Want For Christmas Is You est aussi devenue l’an dernier la toute première chanson de l’histoire à occuper le numéro 1 du Billboard Hot 100 pour une quatrième fois distincte (2019, 2020, 2021 et 2022).

Sortie sur l’album Merry Christmas en 1994, All I Want For Christmas Is You est également la chanson de Noël étant demeurée le plus longtemps au numéro 1 du Billboard Hot 100, la pièce des Fêtes la plus vendue par une artiste féminine et la première chanson de Noël de l’histoire à franchir le cap du milliard d’écoutes en ligne dans le monde.

Écrite en seulement une heure et demie, All I Want For Christmas Is You a généré plus de 80 millions de dollars en recettes depuis son lancement, un chiffre qui permet à Mariah Carey de toucher une moyenne d’un million de dollars en droits d’auteur par année!

Afin de souligner le concert de Mariah Carey ce soir à Montréal, voici ses 10 plus gros hits, de ses débuts à aujourd’hui avec, en prime, All I Want for Christmas Is You!

Vision of Love (Mariah Carey - 1990)

Love Takes Time (Mariah Carey - 1990)

Someday (Mariah Carey - 1990)

Emotions (Emotions - 1991)

Dreamlover (Music Box - 1993)

Hero (Music Box - 1993)

All I Want for Christmas Is You (Merry Christmas - 1994)

Fantasy (Daydream - 1995)

One Sweet Day avec Boyz II Men (Daydream - 1995)

Honey (Butterfly - 1997)

We Belong Together (The Emancipation of Mimi - 2005)