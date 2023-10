TOP 20 : les chansons identifiées le plus rapidement

Avouons-le, dès le début de certaines chansons, on se met immédiatement à fredonner et, mieux encore, on peut aisément identifier le titre de la pièce et son interprète. Mais seriez-vous capables de reconnaître une chanson en écoutant seulement les premières notes de celle-ci?

C’est ce qu’on a demandé de faire à plus de 12 000 personnes dans le cadre d'un grand sondage britannique mené par Hooked On Music. Le défi des participants? Donner le plus rapidement le nom d'une chanson choisie au hasard dans une liste de 1 000 hits et classiques très populaires.

Les résultats vous intriguent? Voici donc les 20 chansons dont le temps moyen d'identification a été le plus bas! Reste maintenant à savoir si ce palmarès serait le même, ici au Québec…

20- Elton John – Candle in the Wind : 3,04 secondes

19- Boney M – Rivers of Babylon : 3,03 secondes

18- Elvis Presley – Devil in Disguise : 3,01 secondes

17- Britney Spears – Baby One More Time : 2,99 secondes

16- Culture Club – Karma Chameleon : 2,99 secondes

15- Michael Jackson – Billie Jean : 2,97 secondes

14- Bachman-Turner Overdrive – You Ain’t Seen Nothin’ Yet : 2,94 secondes

13- Elvis Presley – It’s Now or Never : 2,91 secondes

12- Hanson – MMMbop : 2,89 secondes

11- Lady Gaga – Poker Face : 2,88 secondes

10- Aerosmith – I Don’t Want to Miss a Thing : 2,84 secondes

9- The Human League – Don’t You Want Me : 2,83 secondes

8- Whitney Houston – I Will Always Love You : 2,83 secondes

7- Michael Jackson – Beat It : 2,80 secondes

6- Roy Orbison – Pretty Woman : 2,73 secondes

5- ABBA – SOS : 2,73 secondes

4- Lady Gaga – Just Dance : 2,66 secondes

3- Survivor – Eye of the Tiger : 2,62 secondes

2- Lou Bega – Mambo No 5 : 2,48 secondes

1- Spice Girls – Wannabe : 2,29 secondes