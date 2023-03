10 artistes irlandais avec qui célébrer la Saint-Patrick

C’est aujourd’hui, le 17 mars, qu’est célébrée la Saint-Patrick, fête du saint patron de l’Irlande! Quand on dresse la liste des artistes irlandais, on pense notamment à U2, The Cranberries, Sinéad O'Connor, Hozier, Niall Horan, Enya, Chris De Burgh, The Script, The Corrs et Van Morrison.

Soulignée dans plusieurs endroits du monde, la Saint-Patrick est particulièrement fêtée au Canada où l’on retrouve une importante communauté d’origine irlandaise.

Plusieurs ne voudront d’ailleurs certainement pas manquer la 198e édition de Défilé de la Saint-Patrick au centre-ville de Montréal, ce dimanche 19 mars, ou encore celui qui aura lieu à Québec le samedi 25 mars, après trois ans d’absence dues à la pandémie.

Pour d’autres, cet événement sera l’occasion idéale pour aller passer une soirée bien arrosée entre amis dans un des nombreux pubs irlandais de la province!

Mais, pour ceux qui voudront plutôt célébrer en musique, voici 10 des plus célèbres chanteurs et groupes irlandais!

U2

The Cranberries

Sinéad O'Connor

Hozier

Niall Horan

Enya

Chris De Burgh

The Script

The Corrs

Van Morrison