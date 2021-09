10 artistes pour célébrer le Mois de l'héritage hispanique

C’est aujourd’hui que débute aux États-Unis le Mois de l'héritage hispanique qui se déroulera jusqu’au 15 octobre. Baptisé Mois de l’héritage latino-américain au Canada et Mois du patrimoine hispanique au Québec (du 1er au 31 octobre), cet événement a comme objectif de reconnaître et de célébrer les contributions de la communauté hispanique à l'histoire, à la culture et aux réalisations de notre société, et ce, dans tous les domaines.

Afin de souligner le lancement des festivités entourant ce mois bien spécial, voici 10 artistes qui, chacun à leur manière, ont façonné le paysage musical depuis les années 1980!

Jennifer Lopez

Shakira

Enrique Iglesias

Camila Cabello

Selena Gomez

Marc Anthony

Ricky Martin

Gloria Estefan

J. Balvin

Luis Fonsi