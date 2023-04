10 artistes qui détestent un de leurs hits

Une chanson a beau devenir un hit, ce n’est pas pour autant que son interprète ou son auteur-compositeur entretient une relation d’amour avec celle-ci… Que ce soit pour différentes raisons personnelles ou simplement à cause de l’usure du temps, certains artistes en viennent même à carrément détester une pièce que leurs fans voudraient pourtant entendre encore et encore.

Voici 10 de ces hits que leur interprète ou leur auteur-compositeur regrette parfois d’avoir enregistrés :

Blurred Lines - Robin Thicke feat. Pharrell Williams

Méga succès en 2013, Blurred Lines a fait scandale, d’abord à cause de ses paroles et de son vidéoclip qualifiés de sexiste, puis pour une affaire de plagiat. Résultat? Pharrell Williams dit regretter de l’avoir enregistré : « J’ai réalisé qu’il y a des hommes qui utilisaient le même langage pour abuser d’une femme et ce n’est pas ma façon de fonctionner. »

Smells Like Teen Spirit - Nirvana

Même s’il s’agit d’un des plus grands classiques du rock, Smells Like Teen Spirit a cessé d’être interprété en concert lorsque Kurt Cobain s’en est lassé. Selon le leader de Nirvana, c’est la popularité de la chanson elle-même qui l’aurait « ruinée » : « Je peux à peine l’entendre. J'ai littéralement envie de jeter ma guitare et de m'en aller. »

Sweet Child O' Mine - Guns N' Roses

Slash détestait la chanson Sweet Child O' Mine en raison de la place emblématique qu’elle occupait dans le répertoire de Guns N 'Roses : « Je l'ai haïe pendant des années. Mais ce classique provoquait une telle réaction chez les fans que j’ai fini par l’accepter et même l'apprécier. »

Telephone - Lady Gaga

Voici un hit que Lady Gaga voudrait bien évacuer de sa playlist. La star s’est en effet mise à détester cette chanson enregistrée en 2009 avec Beyoncé : « Je déteste Telephone. Est-ce horrible de le dire? Elle fait partie des chansons que j’ai le plus de mal à écouter. La production a été très stressante pour moi. Quand je dis que c’est ma pire chanson, ça n’a rien à voir avec le titre, mais avec ma connexion émotionnelle à celle-ci. »

Creep - Radiohead

Vous allez à un concert de Radiohead et vous souhaitez entendre Creep? Bonne chance puisque ce classique a été joué live très rarement depuis 1998. Thom Yorke est même allé jusqu’à crier « Va te faire foutre, on en a marre de cette chanson », après qu'un fan lui a demandé Creep lors d'un spectacle à Montréal!

Stairway to Heaven - Led Zeppelin

Bien avant les batailles juridiques entourant ce classique de Led Zeppelin, Robert Plant a commencé à ne pas aimer Stairway to Heaven. Le musicien jugeait que les sections instrumentales de la chanson de 1971 étaient de premier ordre, mais il ne pouvait plus supporter ses paroles abstraites : « Je ferais de l'urticaire si je devais chanter cette chanson à chaque concert! »

Wrecking Ball - Miley Cyrus

Ici, ce n’est pas tant la chanson Wrecking Ball en elle-même que déteste Miley Cyrus mais l’image d’elle que la vidéo a véhiculée depuis 2013. Rappelons qu’on y voyait la chanteuse, nue, se balancer sur une boule de démolition. « J’aurais dû penser à combien de temps ça allait me suivre avant de la faire… »

Don't Stop Me Now - Queen

Malgré la popularité qu’elle a connue par la suite, Brian May n'aimait pas Don't Stop Me Now à ses débuts. Le guitariste de Queen croyait d’abord que ce morceau de 1978 célébrait uniquement le style de vie hédoniste et risqué de Freddie Mercury, avant de réaliser que ce classique n’était finalement qu’une « chanson heureuse célébrant la liberté. »

Wonderwall - Oasis

Contrairement aux fans d’Oasis, Liam Gallagher déteste Wonderwall, ce grand classique de 1995 : « Je ne peux pas supporter cette foutue chanson. Chaque fois que je dois la chanter, j'ai envie de vomir. Je vais en Amérique et on me demande toujours si je suis Mr Wonderwall… »

I Kissed a Girl - Katy Perry

Premier numéro 1 en carrière de Katy Perry, cette chanson aurait pu avoir des paroles moins stéréotypées, selon la principale intéressée : « I Kissed a Girl est sortie en 2008. Je pense que nous avons réellement changé depuis ce temps. Nous avons fait du chemin. La bisexualité n’était pas autant au centre des discussions à l’époque. »