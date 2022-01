10 artistes qui se sont confiés sur leur santé mentale

C’est aujourd’hui, mercredi 26 janvier, que se déroule la Journée Bell Cause pour la cause, une initiative annuelle visant à encourager les Canadiens et Canadiennes à poser des gestes concrets pour créer un changement positif en matière de santé mentale et à combattre la stigmatisation liée à la maladie mentale.

Toute la journée, Bell verse 5 cents de plus à des initiatives canadiennes en santé mentale pour chaque message texte ou appel applicable, chaque tweet ou vidéo TikTok utilisant le mot-clic #BellCause, chaque visionnement de la vidéo Bell Cause pour la cause sur les médias sociaux et utilisation du cadre Facebook ou du filtre Snapchat de réalité augmentée.

Afin de souligner cette journée des plus importantes, voici 10 artistes musicaux qui se sont confiés sur leur lutte contre la maladie mentale… et sur l’espoir qui doit demeurer présent tout au long du processus!

Stromae

En début d’année, Stromae a lancé sa nouvelle chanson L’enfer, premier extrait de son album Multitude qui paraîtra le 4 mars prochain. L’auteur-compositeur-interprète belge de 36 ans y évoque notamment ses pensées suicidaires et l’épuisement professionnel qui l’a poussé à se retirer de la scène musicale au cours des six dernières années.

Florence K

Depuis quelques années déjà, Florence K figure parmi les nombreuses personnalités qui participent à la Journée Bell Cause pour la cause en tant qu’ambassadrice. En 2015, la chanteuse québécoise a publié le livre Buena vida, dans lequel elle raconte sans détour l’épisode dépressif majeur et l’internement psychiatrique qu’elle a vécu à l’âge de vingt-huit ans.

Adele

Dans une récente entrevue accordée au magazine Vogue, Adele a confié qu’elle avait souffert d’anxiété généralisée, notamment lors de son divorce. Afin de surmonter ce problème, la star britannique a commencé à faire de la méditation et du sport, en plus de suivre de nombreuses thérapies. En 2016, la chanteuse avait aussi déclaré dans les pages du Vanity Faire avoir fait une dépression post-partum suite à la naissance de son fils Angelo.

Sia

Sia a récemment avoué au New York Times que la polémique et l’échec entourant son film Music l’avait grandement affectée. La chanteuse australienne a même révélé avoir songé au suicide, avant de retourner en cure de désintoxication, mais avoir été « sauvée » par son amie, l'humoriste américaine Kathy Griffin.

Billie Eilish

Devenue une superstar du jour au lendemain, Billie Eilish a rapidement vécu l’envers de la médaille. Avant la cérémonie des Grammy Awards en 2020, la jeune artiste a en effet déclaré que sa nouvelle renommée internationale l’avait conduite à la dépression et à avoir des pensées suicidaires : « J'étais tellement malheureuse l'année dernière... Je pensais que je ne serais plus jamais heureuse, jamais! Heureusement, les choses ont changé… ».

Alanis Morissette

Après avoir accueilli son troisième enfant en 2019, la chanteuse canadienne s’est confiée sur sa lutte contre la dépression post-partum : « Hormones. Privation de sommeil. Brouillard. Douleur physique. Isolement. Anxiété. Cortisol. Récupération de l'accouchement. Intégration du nouveau bébé avec les autres enfants. Mariage. Autant de déclencheurs de la dépression post-partum ».

Demi Lovato

C’est en 2011 que Demi Lovato a révélé avoir reçu un diagnostic de trouble bipolaire à l’âge de 18 ans : « Je n'avais aucune idée que j'étais bipolaire jusqu'à ce que je suive un traitement. J'étais en train de conquérir le monde, mais ensuite je m’effondrais, plus déprimée que jamais ». La chanteuse utilise maintenant sa notoriété pour sensibiliser la population aux problèmes de santé mentale.

Lady Gaga

La star de la pop a confié en 2016 qu'elle souffrait d'un trouble de stress post-traumatique : « Je me suis battue pendant un certain temps pour savoir quand, comment et si je devais révéler mon diagnostic. Il y a beaucoup de honte attachée à la maladie mentale, mais il est important que vous sachiez qu'il y a de l'espoir et une chance réelle de guérison ».

Ed Sheeran

Dans une entrevue accordée en 2019, Ed Sheeran a admis souffrir d'anxiété sociale : « Je déteste les grands groupes de personnes, ce qui est ironique puisque je fais des spectacles pour gagner ma vie. Je me sens juste claustrophobe et je n'aime pas être entouré de trop de gens. Je dois surmonter ce sentiment chaque fois que je monte sur scène ».

Justin Bieber

C’est via un long message Instagram que Justin Bieber a révélé à ses fans, en 2019, qu’il luttait contre la dépression : « C'est difficile de sortir du lit le matin quand on a l'impression qu'il y a problème après problème après problème. Vous commencez à prévoir la journée à travers les lentilles de la peur et vous anticipez une autre mauvaise journée. Parfois, vous avez l'impression que ça ne changera jamais… mais on finit par s’en sortir! »