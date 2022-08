10 chansons inoubliables d’Olivia Newton-John décédée lundi à 73 ans

Au lendemain du décès d’Olivia Newton-John à l’âge de 73 ans, on vous propose aujourd’hui un retour dans le temps afin de vous remémorer 10 des plus grands succès de la chanteuse et actrice anglo-australienne.

Surtout reconnue pour sa participation avec John Travolta à la bande originale du célèbre film Grease sorti en 1978, Olivia Newton-John a toutefois enregistré une vingtaine d’albums originaux entre 1971 et 2016, en plus de faire paraître plusieurs disques compilations et de Noël.

Dans la décennie 80, Olivia Newton-John marquait aussi l’histoire de la musique avec sa chanson Physical qui est demeurée pas moins de 10 semaines au numéro 1 du prestigieux palmarès américain Billboard Hot 100, éclipsant au passage des hits comme Endless Love de Lionel Richie et Diana Ross (9 semaines), Every Breath You Take de The Police (8 semaines), Billie Jean de Michael Jackson (7 semaines) et Like a Virgin de Madonna (6 semaines).

Voici donc, par ordre chronologiques, 10 chansons qui ont marqué la carrière d’Olivia Newton-John :

If Not for You (album If Not for You - 1971)

I Honestly Love You (album If You Love Me, Let Me Know - 1974)

Have You Never Been Mellow (album Have You Never Been Mellow - 1975)

You're the One That I Want avec John Travolta (album Grease - 1978)

Summer Nights avec John Travolta (album Grease - 1978)

Hopelessly Devoted to You (album Grease - 1978)

Magic (album Xanadu - 1980)

Xanadu (album Xanadu - 1980)

Suddenly avec Cliff Richard (album Xanadu - 1980)

Physical (album Physical - 1981)