10 chansons parfaites pour saluer l'arrivée du printemps

Le grand jour est arrivé : le printemps est de retour ce soir, lundi 20 mars, à 21 h 24! Afin de célébrer le début de cette saison qui nous apporte soleil, chaleur et renouveau, voici 10 chansons 100 % Québec!

De Paul Piché à Daniel Bélanger, en passant par Jean Leloup, Félix Leclerc et Cœur de pirate, on se laisse « chauffer la couenne » par les mots et la musique nos plus grands interprètes et auteurs-compositeurs québécois!

Bon printemps!



Heureux d’un printemps de Paul Piché



Heureux d'un printemps qui me chauffe la couenne

Triste d'avoir manqué encore un hiver

J'peux pas faire autrement, ça me fait de la peine

On vit rien qu'au printemps

Le printemps dure pas longtemps



Les deux printemps de Daniel Bélanger



Ses yeux sont deux printemps qui m'font sourire et ça m'fait rire

Ses joues sont des torrents, les miennes s'y baignent, mais encore pire

Son cœur est une fête, le mien ne veut plus en sortir

Elle est la plus belle saison de ma vie



Comme on attend le printemps de Jérôme Couture



Je donnerais tout de moi

Pour une nuit dans tes bras

Je veux te dire que je t'attends depuis longtemps

Comme on attend le printemps



Printemps-été de Jean Leloup



C'est le printemps et c'est l'été

Et les filles sont déshabillées

Les motos sont enfin sorties

Et les motards nous font du bruit



Printemps heureux de Lydia & Sebastien



Ce n'était que les balbutiements

De ce printemps heureux

Pas le moindre attouchement

Pas non plus de vœux pieux

Que l'impression d'un rapprochement



Le printemps de Richard Petit et Emily Bégin



C'est le printemps

L'printemps tout l'temps avec toi

J'irai jusqu'au bout de ma voix

Mais c'est le printemps





Le printemps des amants de Mara Tremblay

Et dans le nord de notre amour, il y a le vent

Qui nous porte où il y a le temps qui s'arrête un instant

C'est la fête, le printemps

Des amours, des amants





Printemps de Cœur de pirate



Mais toi tu ne sais pas que je t'aurais tout donné

Le jour où dans tes lunettes mon regard s'est plongé

Et toi tu ne sais pas

Que je voudrais bien de toi





Retenir le printemps de Fred Pellerin



Tu peux pas jamais

Retenir le printemps

Mais tu pourrais si tu voulais

M'aimer comme avant





L’hymne au printemps de Félix Leclerc



Les bourgeons sortent de la mort

Papillons ont des manteaux d'or

Près du ruisseau sont alignées les fées

Et les crapauds chantent la liberté