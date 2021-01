10 chansons parfaites pour se remettre en forme en 2021

Après un temps des Fêtes marqué par le confinement, la tourtière et des desserts à profusion, vous avez pris comme résolution de vous remettre en forme en 2021? Voici 10 chansons qui vous permettront de partir l’année du bon pied et de vous motiver pendant votre entraînement à la maison!

Olivia Newton-John - Physical

LE classique des classiques quand on parle d’entraînement! Kitsch à souhait, ce clip nous fait replonger en plein cœur des années 80!

Dua Lipa - Physical

S’inspirant d’Olivia Newton-John, Dua Lipa a lancé un vidéoclip d’entraînement consacré au 2e extrait de son album Future Nostalgia!

Van Halen - Jump

En 1983, Van Halen nous incitait déjà à sauter avec son grand numéro 1 : « Get it and jump, Go ahead, jump! ».

The Black Eyed Peas - I Gotta Feeling

Impossible de se retenir de bouger et de danser dès les premières notes de ce méga-hit de 2009!

Survivor - Eye Of The Tiger

Même le lutteur professionnel Hulk Hogan écoute cette chanson extraite du film Rocky 3 lorsqu'il s'entraîne!

Gloria Gaynor - I Will Survive

Comme le disait si bien Gloria Gaynor en pleine ère disco, oui, nous survivrons à notre premier entraînement de l’année…

New Kids On The Block - Step By Step

… mais il est tout de même conseillé d’y aller étape par étape pour rester motivé et ne pas se blesser!

Pitbull ft. Ke$ha - Timber

« You better move, You better dance » : suivez les conseils de Pitbull et Ke$ha et laissez-vous emporter par la musique!

Marie-Mai - Je cours

Pourquoi ne pas faire comme Marie-Mai le chantait en 2012 et se mettre à courir en prenant tous les détours?

Flo Rida - Good Feeling

Quoi ajouter à ce titre qui décrit si bien le sentiment que l’on ressent après un bon work-out? Mission accomplie!