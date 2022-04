10 chansons parfaites pour se sucrer le bec à Pâques

Entre le long week-end de Pâques et la saison des sucres qui bat son plein, c’est le temps ou jamais de se sucrer le bec… sans trop de culpabilité!

Alors, que ce soit pour accompagner votre visite annuelle à la cabane à sucre ou encore la dégustation de vos œufs et lapins en chocolat, voici 10 chansons qui, par leur titre ou le nom de leur interprète, sauront vous mettre en appétit!

Joyeuses Pâques!

Def Leppard - Pour Some Sugar On Me

The Rolling Stones - Brown Sugar

Maroon 5 - Sugar

Robin Schulz feat. Francesco Yates - Sugar

The Archies - Sugar Sugar

Harry Styles - Watermelon Sugar

The Four Tops - I Can't Help Myself (Sugar Pie, Honey Bunch)

Sugar Ray - Every Morning

Hot Chocolate - You Sexy Thing

Joe Dassin - Le petit pain au chocolat