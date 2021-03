10 chansons québécoises pour célébrer l'arrivée du printemps

C’est maintenant officiel : le printemps est arrivé cette nuit, samedi 20 mars, à 4 h 37! Afin de célébrer le début de cette saison qui nous apportera le soleil, la chaleur et l’espoir que la pandémie soit bientôt derrière nous, voici 10 chansons 100 % Québec!

De Paul Piché à Daniel Bélanger, en passant par Jean Leloup, Félix Leclerc et Cœur de pirate, laissez-vous inspirer par les mots et la musique de nos plus grands interprètes et auteurs-compositeurs… et bon printemps!

Heureux d’un printemps de Paul Piché

Les deux printemps de Daniel Bélanger

Comme on attend le printemps de Jérôme Couture

Printemps été de Jean Leloup

Printemps heureux de Lydia & Sebastien

Le printemps de Richard Petit et Emily Bégin

Printemps de Cœur de Pirate

L’hymne au printemps de Félix Leclerc

Le printemps des amants de Mara Tremblay

Retenir le printemps de Fred Pellerin