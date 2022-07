10 chansons qui déménagent… pour survivre au déménagement!

Voici revenue la traditionnelle période des déménagements au Québec! Année après année, c’est près de 200 000 Québécois et Québécoises qui changent d’adresse autour du 1er juillet, fête du Canada.

Évidemment, qui dit déménagement dit pizza, rafraîchissements… et bonne musique! Afin de vous donner la dose d’énergie nécessaire pour survivre à cette journée éreintante, voici 10 hits « qui déménagent »!

LMFAO - Party Rock Anthem

Bon Jovi - Livin' On A Prayer

Lady Gaga - Stupid Love

Bloodhound Gang - The Bad Touch

Technotronic - Pump Up The Jam

Def Leppard - Pour Some Sugar On Me

Black Eyed Peas - The Time (Dirty Bit)

AC/DC - You Shook Me All Night Long

Flo Rida - Good Feeling​

Gloria Gaynor - I Will Survive