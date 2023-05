10 chansons qui parlent d’oiseaux… des meilleures aux plus quétaines!

L’expression « être aux oiseaux » n’aura jamais aussi bien pris son sens. Une étude britannique vient en effet de confirmer que le chant des oiseaux nous rendrait plus heureux et ferait augmenter notre indice de bonheur!

Publiée dans la prestigieuse revue scientifique Nature, cette étude démontre en effet tous les bénéfices pour la santé mentale d’entendre le chant des oiseaux et, de façon plus générale, d’avoir un contact régulier avec la nature.

Afin de souligner cette bonne nouvelle qui réjouira à coup sûr tous les amoureux de nos amis à plumes, on aurait pu se contenter de vous dresser un répertoire des chansons de Corneille ou encore de groupes comme Corbeau, Eagles ou The Byrds!

Mais, non, on a décidé d’aller plus loin en vous concoctant un Top 10 des meilleures chansons qui font référence aux oiseaux dans leur titre. Et, oui, avouons-le, certaines sont franchement quétaines… mais tellement savoureuses!

La Compagnie créole - Ça fait rire les oiseaux

Nelly Furtado - I'm like a bird

Beau Dommage - Le picbois

Imagine Dragons - Birds

Marie Carmen - L’aigle noir

Bob Marley and The Wailers - Three Little Birds

Michel Fugain - Fais comme l'oiseau

The Beatles - Free As a Bird

René Simard - L’oiseau

Lynyrd Skynyrd - Free Bird

En vrac, quelques autres pièces qui évoquent la gent ailée :

Yann Perreau - J'aime les oiseaux

The Beatles - Black Bird

Richard Desjardins - Le cœur est un oiseau

Céline Dion - Une colombe

Carly Simon - Mockingbird

Maximilien - Comme un oiseau qui s'envole

Prince - When Doves Cry

Lucie Vallée - L'oiseau sur la branche

Scorpions - White Dove

Marie Myriam - L'oiseau et l'enfant

Steve Miller Band - Fly Like an Eagle

Patrick Norman - L’hirondelle

Simon & Garfunkel - El Condor Pasa

Neil Young - Birds