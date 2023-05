10 classiques de Fleetwood Mac et Stevie Nicks pour ses 75 ans

Stevie Nicks célèbre aujourd’hui son 75e anniversaire! Née le 26 mai 1948 à Phoenix, en Arizona, la chanteuse a connu la gloire en rejoignant la formation rock américano-britannique Fleetwood Mac au milieu des années 1970, en compagnie de son amoureux de l’époque, Lindsey Buckingham.

Parmi les plus grandes réalisations de Fleetwood Mac, on ne peut passer sous silence le mythique album Rumours sorti en 1977. Écoulé à 40 millions d'exemplaires, celui-ci demeure encore aujourd’hui l'un des disques les plus vendus de l’histoire de la musique! Ayant occupé le numéro 1 des palmarès aux États-Unis pendant 31 semaines, on y retrouvait notamment des hits comme Dreams, Go Your Own Way et Don't Stop.

Intronisée à deux reprises au Rock and Roll Hall of Fame (en tant que membre de Fleetwood Mac en 1998 puis en tant qu'artiste solo en 2019), Stevie Nicks est de son côté devenue la première femme à accomplir cet exploit, grâce à sa voix unique et à son image mystique.

Que soit avec Fleetwood Mac ou en solo, Stevie Nicks a vendu plus de 140 millions d'albums au cours de sa carrière s’échelonnant sur pas moins de sept décennies.

Afin de souligner les 75 ans de Stevie Nicks, voici 10 de ses plus gros classiques!

Fleetwood Mac - Rhiannon (Fleetwood Mac - 1975)

Fleetwood Mac - Dreams (Rumours - 1977)

Fleetwood Mac - Don't Stop (Rumours - 1977)

Fleetwood Mac - Go Your Own Way (Rumours - 1977)

Fleetwood Mac - Sara (Tusk - 1979)

Stevie Nicks - Edge of Seventeen (Bella Donna - 1981)

Fleetwood Mac - Gypsy (Mirage - 1982)

Stevie Nicks - Stand Back (The Wild Heart - 1983)

Fleetwood Mac - Little Lies (Tango in the Night - 1987)

Fleetwood Mac - Everywhere (Tango in the Night - 1987)