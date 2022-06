10 classiques de Paul McCartney qui célèbre ses 80 ans ce week-end

Paul McCartney célébrera ce week-end son 80e anniversaire! Né le 18 juin 1942 à Liverpool, en Angleterre, l’auteur-compositeur-interprète britannique a fait ses débuts dans le monde de la musique en 1957 avec la formation The Quarrymen de John Lennon qui deviendra plus tard The Beatles suite à l’arrivée de George Harrison et Ringo Starr.

Après la séparation des Beatles en 1970, Paul McCartney fonde le groupe Wings avec son épouse Linda, le batteur Denny Seiwell et le guitariste Denny Laine. L’aventure prend fin au début des années 80 et Sir Paul se consacre alors à sa carrière solo et à différentes collaborations sporadiques aves des artistes tels Michael Jackson, Stevie Wonder, Rihanna et Kanye West.

Ayant à son actif pas moins de 19 albums solo, sans compter 13 avec les Beatles et 7 avec Wings, Paul McCartney est sans nul doute un des musiciens qui a le plus marqué l’histoire de la musique!

Afin de souligner les 80 ans de Paul McCartney, voici 10 de ses chansons les plus marquantes, en solo ou avec Wings et les Beatles.

Say Say Say avec Michael Jackson (1983)

Ebony and Ivory avec Stevie Wonder (1982)

Silly Love Songs avec Wings (1976)

Band on the Run avec Wings (1974)

My Love avec Wings (1973)

Let It Be avec The Beatles (1970)

Hey Jude avec The Beatles (1968)

Hello, Goodbye avec The Beatles (1967)

Yesterday avec The Beatles (1965)

I Want to Hold Your Hand avec The Beatles (1963)