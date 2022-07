10 des plus gros hits de l’été des 40 dernières années

Alors que Bam Bam de Camila Cabello et Ed Sheeran, About Damn Time de Lizzo, As It Was d’Harry Styles et Heat Waves de Glass Animals figurent parmi les chansons favorites pour remporter le titre du hit de l’été 2022, on remonte aujourd’hui dans le temps pour se remémorer les plus gros succès d’été des 40 dernières années!

1982 : Eye of the Tiger de Survivor

Extraite du film Rocky 3 de Sylvester Stallone, la chanson Eye of the Tiger est demeurée au numéro 1 du Billboard Hot 100 pendant six semaines consécutives à l’été 1982, avant de devenir un véritable classique du rock!

1989 : Lambada de Kaoma

Sortie à la toute fin des années 80, la Lambada allait rendre célèbre partout dans le monde la danse brésilienne du même nom. Diffusée en boucle à la radio, la chanson fut couronnée sans difficulté LE hit de l’été 1989!

1996 : Macarena de Los Del Rio

Ayant atteint les plus hauts échelons des palmarès en 1995 et 1996, la célèbre Macarena s’est aussi classée au premier rang des 100 plus grands one-hit wonders de tous les temps selon la chaîne musicale américaine VH1.

1998 : The Boy Is Mine de Brandy et Monica

Demeurée 13 semaines au numéro 1 du palmarès Billboard Hot 100 durant l’été 1998, The Boy Is Mine est considérée comme une réponse à la chanson The Girl Is Mine de Michael Jackson et Paul McCartney enregistrée en 1982.

2003 : Crazy in Love de Beyoncé et Jay-Z

Lancée le 18 mai 2003, Crazy in Love était le premier extrait de Dangerously in Love, le tout premier album solo de Beyoncé. Ce titre s’est rapidement hissé au numéro 1 des palmarès internationaux à l’été 2003.

2005 : Choopeta de T-Rio

Le one-hit wonder des trois sœurs brésiliennes n’a plus besoin de présentation! Ce qui est moins connu, par contre, c’est que cette chanson est fortement inspirée d’une berceuse traditionnelle pour enfants!

2009 : I Gotta Feeling des Black Eyed Peas

Plus qu’un simple hit d’été éphémère, I Gotta Feeling des Black Eyed Peas est devenu sans conteste LE succès de l’année 2009, voire de la décennie 2000! La chanson a d’ailleurs mérité un trophée lors de la 52e édition des Grammy Awards.

2010 : California Gurls de Katy Perry et Snoop Dogg

Écrite par Katy Perry pour rendre hommage à sa Californie natale, California Gurls se voulait en quelque sorte une réponse à la chanson Empire State of Mind de Jay-Z & Alicia Keys qui mettait en vedette la ville de New York.

2015 : Cheerleader de Omi et Felix Jaehn

Cheerleader a trôné 6 semaines au numéro un du Billboard Hot 100, en plus d’être officiellement élue LE hit de l’été 2015. Quant au vidéoclip de la chanson, celui-ci a été visionné plus d’un milliard de fois sur YouTube!

2017 : Despacito de Luis Fonsi, Daddy Yankee et Justin Bieber

Tourné à Porto Rico, le vidéoclip original de Despacito cumule plus de 7,8 milliards de visionnements sur YouTube, un record de tous les temps si on exclut la chanson pour enfants Baby Shark Dance!