10 des plus gros hits de P!nk pour son 43e anniversaire

C’est aujourd’hui, le 8 septembre, que P!nk célèbre son 43e anniversaire de naissance!

Née Alecia Beth Moore à Doylestown (Pennsylvanie) en 1979, P!nk a lancé son tout premier album, Can't Take Me Home, en 2000. Ce disque a remporté un succès commercial plutôt mitigé mais la chanteuse américaine s’est reprise un an plus tard, avec la sortie de Missundaztood.

Comprenant des hits comme Just Like a Pill et Get the Party Started, le deuxième album de P!nk s’est vendu à plus de 13 millions de copies dans le monde, ce qui en fait encore aujourd’hui son disque le plus populaire.

P!nk a récidivé par la suite avec les albums studio Try This (2003), I'm Not Dead (2006), Funhouse (2008), The Truth About Love (2012), Beautiful Trauma (2017) et Hurts 2B Human (2019).

Plus récemment, P!nk s’est hissée au sommet des palmarès grâce à sa chanson All I Know So Far, tiré de son album compilation All I Know So Far : Setlist.

L’artiste a également dévoilé, en juillet dernier, une chanson intitulée Irrelevant, en réponse à ses détracteurs qui l’enjoignaient « de se taire et de chanter » après avoir dénoncé la décision de la Cour suprême des États-Unis de ne plus protéger le droit des femmes à l’avortement.

Reconnue pour son engagement social et politique, P!nk a vendu à ce jour plus de 50 millions d’albums, en plus de mériter 3 Grammy Awards, 2 Brit Awards, 4 Billboard Music Awards et 7 MTV Video Music Awards.

Afin de souligner les 43 ans de P!nk, voici 10 de ses plus gros hits, de ses débuts à aujourd’hui!

Get the Party Started (Missundaztood - 2001)

Just Like a Pill (Missundaztood - 2001)

So What (Funhouse - 2008)

Please Don't Leave Me (Funhouse - 2008)

Raise Your Glass (Greatest Hits... So Far!!! - 2010)

Blow Me (One Last Kiss) (The Truth About Love - 2012)

Try (The Truth About Love - 2012)

Just Give Me a Reason (The Truth About Love - 2012)

What About Us (Beautiful Trauma - 2017)

Walk Me Home (Hurts 2B Human - 2019)