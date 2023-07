10 hits de Marc Dupré qui célèbre aujourd’hui ses 50 ans

Marc Dupré célèbre aujourd’hui ses 50 ans! Né le 28 juillet 1973 à Terrebonne, dans Lanaudière, l’auteur-compositeur-interprète s'est d’abord fait connaître en tant qu’humoriste et imitateur. En 2005, il lance son premier album (Refaire le monde) qui sera suivi deux ans plus tard de Revenir à toi. On le découvre avec des hits comme Voyager vers toi, Qu'est-ce que t'as fait de moi, Tout près du bonheur et Si pour te plaire.

Question de célébrer le 50e anniversaire de Marc Dupré, voici 10 moments marquants de la vie et de la carrière du chanteur, ponctués de ses plus gros hits!

Entre deux mondes (2010)

Marc Dupré lance son 3e album sur lequel figurent les succès Le jour se lève et Y'a pas de mots avec Céline Dion. Le disque est couronné Album pop-rock de l’année au Gala de l’ADISQ.

Star Académie et La Voix (2012)

L’ex-imitateur produit le disque le plus vendu de l'année : Star Académie 2012. L’année suivante, il devient coach à La Voix. Il y prodiguera ses précieux conseils durant 9 saisons.

Nous sommes les mêmes (2013)

Quelques mois seulement après sa sortie, son 4e album est certifié Disque d'or grâce aux numéros 1 Un coup sur mon cœur, Être à toi et Aimons-nous (sans attendre).

Le public a fait son choix (2013)

Au 35e Gala de l'ADISQ, le public choisit Marc Dupré! Il remporte le Félix de l'Interprète masculin de l'année et celui de la Chanson de l'année pour Nous sommes les mêmes.

Là dans ma tête (2014)

Le chanteur préféré des Québécois dévoile son 5e disque. S'aimer comme on est, Ton départ et Moi, je t'aimerai s’emparent des ondes radio.

Une grande tournée (2015)

Après 7 ans d'absence sur scène, Marc revient avec sa tournée Là dans ma tête. Un an plus tard, il se produit pour la première fois au Centre Bell.

Un hit-maker prolifique (2016)

Marc Dupré devient un des auteurs-compositeurs les plus prisés de la décennie. Les Céline Dion, Jérôme Couture et Annie Villeneuve posent leur voix sur ses textes et sa musique.

La vie qu’il nous reste (2017)

Un 6e disque voit le jour : les hits Du bonheur dans les étoiles, Rester forts, Une raison d’exister, La tempête et Pourquoi t’es restée? se hissent au sommet des palmarès.

Rien ne se perd (2019)

L’artiste nous présente un 7e album. Marc Dupré conserve une place toute spéciale dans le cœur de ses fans!

Où sera le monde? (2021)

En mars 2021, Marc Dupré dévoile sa nouveauté Où sera le monde?, chanson-titre de son huitième album studio qui comprend également les succès Tout l’amour qu’on donne, Sur le fil et Tiens-moi fort.