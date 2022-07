10 spectacles à ne pas manquer au Festival d’été de Québec

L’attente est terminée : c’est aujourd’hui qu’est donné le coup d’envoi de l’édition 2022 du Festival d’été de Québec qui se poursuit jusqu’au 17 juillet! Mieux encore, le FEQ revient en formule « régulière » sur les grandes scènes extérieures, dont aux plaines d’Abraham, après deux ans de pandémie.

Au cours des prochains jours, les festivaliers pourront voir monter sur scène Charlotte Cardin, Jack Johnson, Luke Combs, Maroon 5, $uicideboy$, Halsey, Loud, Marshmello, Luis Fonsi, Alanis Morissette, Rage Against The Machine et Half Moon Run. On pourra aussi assister aux spectacles de Lennon Stella, Jessia, X-Ambassadors, Dean Lewis, The Tea Party, Milky Chance, Sum 41, The Beaches, Garbage, Walk The Moon et plusieurs autres.

De nombreux artistes québécois prendront également part au FEQ, dont Hubert Lenoir, Matt Lang, Geoffroy, Alicia Moffett, Ariane Moffatt, Émile Bilodeau, Claudia Bouvette, Louis-Jean Cormier, Vincent Vallières, Lisa LeBlanc, Safia Nolin, FouKi, Rymz, Sarahmée et Koriass.

Afin de se donner un avant-goût de ce qui nous attend au cours des 12 prochains jours, voici 10 spectacles à ne pas manquer au FEQ 2022!

Charlotte Cardin (mercredi 6 juillet)

Jack Johnson (jeudi 7 juillet)

X-Ambassadors (jeudi 7 juillet)

Maroon 5 (samedi 9 juillet)

Ariane Moffatt (dimanche 10 juillet)

Loud (mardi 12 juillet)

Vincent Vallières (mercredi 13 juillet)

Alanis Morissette (vendredi 15 juillet)

Sum 41 (vendredi 15 juillet)

Rage Against The Machine (samedi 16 juillet)