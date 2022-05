10 spectacles gratuits à ne pas manquer aux Francos de Montréal 2022

Les Francos de Montréal ont dévoilé mercredi soir la programmation extérieure gratuite de leur 33e édition qui se déroulera du 10 au 18 juin prochains. Présenté par Bell, cet événement incontournable proposera plus d’une centaine de concerts, en plein cœur du Quartier des spectacles!

Conjuguant découvertes musicales et artistes coups de cœur, les Francos de Montréal célébreront la diversité de la musique francophone d’ici et d’ailleurs, après deux années marquées par la pandémie. Au total, les festivaliers pourront assister à plus de 120 prestations gratuites en plein air et à de nombreux spectacles en salles.

Question de se donner un avant-goût des Francos de Montréal 2022, voici 10 spectacles gratuits à ne pas manquer… pour tous les goûts!

KORIASS

Vendredi 10 juin 21 h / Scène Bell

Dans le cadre du Grand Événement Bell qui donnera le coup d’envoi des Francos, Koriass présentera en primeur son 6e album, Abri de fortune (pour fin du monde).

LUC DE LAROCHELLIÈRE

Vendredi 10 juin 20 h / Scène Loto-Québec

L’auteur-compositeur-interprète fera revivre ses succès Si fragile, Cash City et Ma génération, dans le cadre de la réédition de son album Sauvez mon âme qui a récemment célébré ses 30 ans.

SOULDIA

Samedi 11 juin 21 h / Scène Bell

Le vétéran de la scène rap québécoise nous offrira, en rappel, son nouveau spectacle explosif intitulé Dixque d’art.

FRANCE D’AMOUR

Samedi 11 juin 20 h / Scène Loto-Québec

Entourée de ses musiciens, l’auteure-compositrice-interprète fera résonner D’Amour et Rock’n’roll, son 13e album en carrière.

BYE BYE BYE KARIM : LA VEILLÉE DES AMI.E.S

Dimanche 12 juin 21 h / Scène Bell

Sarahmée, Ariane Moffatt, Valaire, Hubert Lenoir, Alaclair Ensemble, Claude Bégin, Fanny Bloom et La Bronze s’uniront sur scène pour rendre un vibrant hommage à Karim Ouellet et à son œuvre.

ÉMILE BILODEAU ET SES INVITÉS

Lundi 13 juin 21 h / Scène Bell

Imaginé par Émile Bilodeau, cet événement rassembleur mettra en vedette plusieurs artistes issus des communautés autochtones, dont Scott-Pien Picard, Maten, Laura Niquay et Elisapie.

LAURENCE JALBERT

Lundi 13 juin 20 h / Scène Loto-Québec

Corridor, Au nom de la raison et Encore et encore. Voilà quelques-uns des classiques que Laurence Jalbert interprétera devant la foule, pour le plus grand plaisir de ses fans!

HUBERT LENOIR

Mardi 14 juin 21 h / Scène Bell

Avec la réputation de bête de scène qu’on lui connaît, Hubert Lenoir présentera, pour la toute première fois à Montréal, son nouvel album Pictura de ipse : musique directe.

CORNEILLE

Mercredi 15 juin 21 h / Scène Bell

Spécialement pour les amateurs de soul et de funk des années 70 et 80, Corneille interprétera les chansons de son nouvel album Encre rose, en compagnie de son invité spécial, Les Louanges.

LOUIS-JEAN CORMIER

Vendredi 17 juin 21 h / Scène Bell

Avec Le ciel est au plancher, Louis-Jean Cormier offrira à ses fans une soirée en compagnie de 10 musiciens invités, question de nous en mettre plein les oreilles!

Pour découvrir la programmation complète des Francos de Montréal, à l’extérieur ou en salles, vous n’avez qu’à cliquer ici.