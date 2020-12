10 spectacles virtuels pour le temps des Fêtes

Cette année, avec la pandémie, le temps des Fêtes s’annonce pour le moins particulier… Heureusement, plusieurs artistes ont eu l’excellente idée de présenter des spectacles de Noël et du jour de l'An en ligne. Alors, on saute sur l’occasion (ou sur place?) et on chante... dans le confort de son foyer!



Voici une liste de quelques-uns de ces spectacles virtuels :



Décembre - Québec Issime

Jusqu’au 2 janvier sur le site de la Place des Arts de Montréal (35 $).



Casse-Noisette, un conte symphonique illustré - Orchestre symphonique de Québec

Jusqu’au 6 janvier sur la chaîne YouTube de l’OSQ (gratuit).



Noël, une tradition en chanson - Marie Michèle Desrosiers, Michaël Girard, Yves Lambert, Michel Louvain, Marie Denise Pelletier et Annie Villeneuve

Jusqu’au 7 janvier sur lepointdevente.com (30 $).



Entre vous et moi pour Noël - Suzie Villeneuve

Jusqu’au 8 janvier sur le site de Suzie Villeneuve (25 $).



Mélissa Bédard chante Noël

Jusqu’au 6 janvier sur lepointdevente.com (20 $).



Noël Blanc - V’là l’Bon Vent

Jusqu’au 2 janvier sur Cancerto.tv (25 $).



Noël en toute simplicité - Guylaine Tanguay

Jusqu’au 1er janvier sur le site livedanstonsalon.com (20 $).



Noël avec Mario Pelchat

Jusqu’au 24 décembre sur le site de l’Orchestre symphonique de Laval (18 $).



Concert live de Noël - Bruno Pelletier

Le 23 décembre, dès 20 h sur whiteboxplay.com (20 $).



Le party beauceron - Maxime Landry

Le 30 décembre, dès 20 h, sur le site livedanstonsalon.com (20 $).