12 des plus gros hits des Backstreet Boys en concert au Québec cette semaine

Ottawa, Québec et Montréal vibreront au son des Backstreet Boys pour les trois prochains soirs! Le populaire groupe sera en effet de passage au Canadian Tire Centre, au Centre Vidéotron et au Centre Bell les 1er, 2 et 3 septembre, dans le cadre de sa tournée DNA World.

Formé à Orlando, en Floride, en 1993, les Backstreet Boys ont lancé leur premier album en 1996. Celui-ci s’est immédiatement hissé au sommet des ventes, porté par des succès comme We've Got It Goin' On, I'll Never Break Your Heart, Get Down (You're the One for Me) et Quit Playin' Games (with My Heart).

Paru le 11 août 1997, l’album Backstreet's Back s’est ensuite écoulé à plus de 28 millions d’exemplaires dans le monde grâce aux hits Everybody (Backstreet's Back) et As Long as You Love Me qui ont tous les deux atteint le numéro 1 des palmarès au Québec.

Les Backstreet Boys ont par la suite fait paraître sept autres disques studio entre 1999 et 2019, soit Millennium (1999), Black & Blue (2000), Never Gone (2005), Unbreakable (2007), This Is Us (2009), In a World Like This (2013) et DNA (2019).

Avec plus de 130 millions d'albums vendus sur la planète, les BSB sont aujourd’hui considérés comme le boys band le plus populaire de l'histoire de la musique! Brian Littrell, Nick Carter, Kevin Richardson, Howie Dorough et AJ McLean ont par ailleurs reçu un nombre impressionnant de prix depuis le début de leur carrière.

Mais l’histoire d’amour avec les fans est loin d’être terminée puisque les Backstreet Boys lanceront le 14 octobre prochain leur tout premier album de Noël! Baptisé A Very Backstreet Christmas, ce disque comptera 13 chansons, dont trois titres originaux.

Afin de souligner le passage des Backstreet Boys à Ottawa, Québec et Montréal, voici 12 des plus gros hits de la formation américaine, par ordre chronologique :

We've Got It Goin' On (1995)

I'll Never Break Your Heart (1995)

Get Down (You're the One for Me) (1996)

Quit Playin' Games (with My Heart) (1996)

Everybody (Backstreet's Back) (1997)

As Long as You Love Me (1997)

I Want It That Way (1999)

Larger Than Life (1999)

Show Me the Meaning of Being Lonely (1999)

Shape of My Heart (2000)

Drowning (2001)

Incomplete (2005)