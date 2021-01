15 chansons qui nous font voyager à travers les États-Unis

Le grand jour est arrivé! C’est aujourd’hui que Joe Biden devient officiellement président des États-Unis, tournant ainsi la page sur quatre années mouvementées marquées par le mandat pour le moins controversé de Donald Trump...

La cérémonie d'investiture de Joe Biden et Kamala Harris sera célébrée en musique, ce soir, dans le cadre d’un grand événement animé par l’acteur Tom Hanks. Pour l’occasion, plusieurs artistes monteront sur scène pour saluer l’arrivée du nouveau président et de la nouvelle vice-présidente, dont Bruce Springsteen, les Foo Fighters, John Legend, Garth Brooks, Jennifer Lopez, Justin Timberlake, Ant Clemons, Demi Lovato et Jon Bon Jovi.

De son côté, Lady Gaga interprétera l’hymne national américain, lors de cette émission spéciale de 90 minutes intitulée Celebrating America. Celle-ci sera diffusée dès 20 h 30, à l’antenne des principales chaînes de télé américaines (ABC, CBS, NBC, CNN et MSNBC) ainsi que sur les réseaux sociaux (YouTube, Facebook, Twitter et Twitch).

Afin de souligner ce moment historique, on vous propose aujourd’hui un voyage à travers les États-Unis en 15 chansons! Dix d’entre elles évoquent, par leur titre, une ville ou un état américain. Cinq autres sont interprétées par des groupes ou des artistes qui ont pour nom un état ou une ville du pays de l’oncle Sam.

Bonne écoute!

Lynyrd Skynyrd - Sweet Home Alabama (1974)

Bruce Springsteen - Streets of Philadelphia (1994)

Frank Sinatra - Theme from New York, New York (1980)

The Mamas & The Papas - California Dreamin’ (1965)

Will Smith - Miami (1997)

ZZ Top - Viva Las Vegas (1992)

Miley Cyrus - Malibu (2017)

Ray Charles - Georgia on My Mind (1960)

Katy Perry - California Gurls (2010)

Scott McKenzie - San Francisco (1967)

Boston - Amanda (1986)

Chicago - Saturday in the Park (1972)

Flo Rida - Good Feeling (2011)

Kansas - Dust in the Wind (1978)

Texas - Listen to Me (1993)