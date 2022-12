15 nouveautés musicales de Noël à mettre sur sa playlist

Chaque année apporte son lot de nouveaux albums et de nouvelles chansons de Noël! Certains (et certaines) deviennent de véritables incontournables tandis que d’autres sombrent rapidement dans l’oubli… Quels seront les futurs classiques de 2022? Les paris sont ouverts!

D’ici à ce que le verdict tombe, voici une sélection de nouveautés qui ont fait cette année leur apparition « chez tous les bons disquaires »… ou en ligne!

Backstreet Boys - A Very Backstreet Christmas (album)

The Offspring - Bells Will Be Ringing (chanson)

Camila Cabello - I’ll Be Home for Christmas (chanson)

Sam Smith - Night Before Christmas (chanson)

Alicia Keys - Santa Baby (album)

Bryan Adams - Let's Get Christmas Going (chanson)

Nicola Ciccone - L’esprit de Noël (album)

Lizzo - Someday at Christmas (chanson)

Lauren Spencer Smith - Single on the 25th (chanson)

Debbie Gibson – Winterlicious (album)

David Foster et Katharine McPhee - Christmas Songs (album)

Phoebe Bridgers - So Much Wine (EP)

Sia - Naughty & Nice, 12 Nights et 3 Minutes ’Til New Years (trois nouvelles chansons ajoutées sur l’édition 5e anniversaire de l’album Everyday Is Christmas)

Jeanick Fournier - Song for a Winter's Night / Chanson pour une nuit d’hiver (deux chansons disponibles sur l’édition Deluxe du tout premier disque de la grande gagnante de la plus récente édition de l’émission Canada’s Got Talent

Aussi, bien que ce ne soit pas une nouveauté en soi, notons la sortie de la nouvelle édition limitée double vinyle de l’album These Are Special Times de Céline Dion originalement paru en 1998.

