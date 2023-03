20 chansons idéales pour partir en road trip avec votre chien

Votre chien aime vous suivre partout mais il est anxieux en voiture? On a la solution pour vous! Anna Webb, une comportementaliste canine britannique a dressé la liste des chansons qui auraient le pouvoir d’apaiser votre compagnon à quatre pattes en auto.

Dans une entrevue accordée au quotidien The Independent, la spécialiste assure que rien n'a été laissé au hasard lors de la sélection de ces titres. Toutes ces chansons ont en effet été choisies en fonction de leur rythme, du nombre de battements par minute (BPM) ou encore de la douceur de la voix de leur interprète.

« Les petits chiens et les chiots ont normalement un rythme cardiaque de 120 à 160 battements par minute. La science considère qu'imiter ce tempo procure un effet calmant. Par contre, plus le chien est grand, plus son rythme cardiaque est lent. Donc, un tempo plus lent lui conviendra mieux », a expliqué la comportementaliste canine.

Au sommet de ce classement, on retrouve le classique No Woman, No Cry de Bob Marley and The Wailers. L’explication d’Anna Webb? Les chiens adoreraient le reggae en raison de son rythme unique. Les hits Watermelon Sugar d’Harry Styles et Knowing Me, Knowing You d’ABBA auraient également des BPM semblables aux pièces reggae.

De leur côté, des chansons comme More Than a Woman des Bee Gees, Flowers de Miley Cyrus et Stay de Rihanna ont été choisies pour leur douceur. Finalement, Oh My God d'Adele et Careless Whisper de George Michael ont leur place dans cette liste en raison de leurs basses fréquences auxquelles les chiens sont plus sensibles.

Dernier conseil de l’experte en comportement canin : « Pour un maximum d’efficacité, il est recommandé d'habituer votre chien à écouter cette playlist avant de prendre la route. Il associera ainsi ce moment à une expérience positive! ».

1- No Woman No Cry - Bob Marley & The Wailers

2- Watermelon Sugar - Harry Styles

3- Knowing Me, Knowing You - ABBA

4- Oh My God - Adele

5- Good Days - SZA

6- Flowers - Miley Cyrus

7- Stay - Rihanna, Mikky Ekko

8- Careless Whisper - George Michael

9- Like a Prayer - Madonna

10- More Than A Woman - Bee Gees

11- Anti-Hero - Taylor Swift

12- Dreams - Fleetwood Mac

13- Orphans - Coldplay

14- Cayendo - Frank Ocean

15- Hound Dog - Elvis Presley

16- The Dogs Of War - Pink Floyd

17- Fly Me To The Moon - Frank Sinatra

18- Starman - David Bowie

19- Coming Back - EJames Blake, SZA

20- Candy - Paolo Nutini