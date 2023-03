25 albums marquants qui célèbrent leurs 50 ans cette année

1973 : déjà 50 ans! Voici 25 albums qui célèbrent leur 50e anniversaire cette année et qui sont devenus des classiques incontournables de la musique!





Pink Floyd - The Dark Side of the Moon

Date de sortie : 1er mars

Chanson la plus célèbre de l’album : Money





Elton John - Goodbye Yellow Brick Road

Date de sortie : 5 octobre

Chansons les plus célèbres de l’album : Goodbye Yellow Brick Road, Candle in the Wind, Bennie and the Jets et Saturday Night’s Alright for Fighting)





The Rolling Stones - Goats Head Soup

Date de sortie : 31 août

Chanson la plus célèbre de l’album : Angie





Stevie Wonder - Innervisions

Date de sortie : 3 août

Chanson la plus célèbre de l’album : Higher Ground







Paul McCartney &Wings - Band on the Run

Date de sortie : 5 décembre

Chansons les plus célèbres de l’album : Band on the Run et Jet







Marvin Gaye - Let's Get It On

Date de sortie : 28 août

Chanson la plus célèbre de l’album : Let's Get It On







Led Zeppelin - Houses of the Holy

Date de sortie : 28 mars

Chanson la plus célèbre de l’album : D'yer Mak'er







Billy Joel - Piano Man

Date de sortie : 9 novembre

Chanson la plus célèbre de l’album : Piano Man







Bob Marley & The Wailers - Burnin’

Date de sortie : 19 octobre

Chanson la plus célèbre de l’album : I Shot the Sheriff







Roberta Flack - Killing Me Softly

Date de sortie : 1er août

Chanson la plus célèbre de l’album : Killing Me Softly







ZZ Top - Tres Hombres

Date de sortie : 26 juillet

Chanson la plus célèbre de l’album : La Grange







Paul Simon - There Goes Rhymin' Simon

Date de sortie : 5 mai

Chanson la plus célèbre de l’album : Kodachrome



Aerosmith - Aerosmith

Date de sortie : 5 janvier

Chanson la plus célèbre de l’album : Dream On







Elton John - Don't Shoot Me I'm Only the Piano Player

Date de sortie : 22 janvier

Chansons les plus célèbres de l’album : Crocrodile Rock et Daniel







Bob Marley & The Wailers - Catch A Fire

Date de sortie : 13 avril

Chanson la plus célèbre de l’album : Stir It Up







Eagles - Desperado

Date de sortie : 17 avril

Chansons les plus célèbres de l’album : Desperado et Tequila Sunrise







The Doobie Brothers - The Captain and Me

Date de sortie : 2 mars

Chanson la plus célèbre de l’album : Long Train Runnin'







Paul McCartney and Wings - Red Rose Speedway

Date de sortie : 30 avril

Chanson la plus célèbre de l’album : My Love







Ringo Starr - Ringo

Date de sortie : 2 novembre

Chansons les plus célèbres de l’album : You're Sixteen et Photograph







George Harrison - Living in the Material World

Date de sortie : 30 mai

Chanson la plus célèbre de l’album : Give Me Love (Give Me Peace on Earth)







BTO - BTO II

Date de sortie : 22 décembre

Chanson la plus célèbre de l’album : Takin’ Care of Business







The Spinners - Spinners

Date de sortie : 14 avril

Chansons les plus célèbres de l’album : I'll Be Around et Could It Be Falling in Love







Barry White - Stone Gon'

Date de sortie : 2 octobre

Chanson la plus célèbre de l’album : Never, Never Gonna Give Ya Up







The Stylistics - Rockin' Roll Baby

Date de sortie : 10 novembre

Chanson la plus célèbre de l’album : You Make Me Feel Brand New







Carpenters - Now & Then

Date de sortie : 1er mai

Chansons les plus célèbres de l’album : Yesterday Once More et Sing